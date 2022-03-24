У Польщі урочисто знесли пам’ятник Радянській армії. ВІДЕО

У селі Хшовіце в Опольському воєводстві Польщі відбувся урочистий демонтаж пам’ятника, що глорифікував Радянську (Червону) армію.
Про це 23 березня поінформував польський сайт Nowiny24.
Під час знесення пам’ятника з промовами виступили голова польського Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, опольський воєвода Славомір Клосовський, бурмістр міста Прошкув Кшиштоф Цибуля та інші посадовці.
Пам’ятник був встановлений у 1949 році на місці поховання 620 червоноармійців. Згодом їх було перепоховано на впорядкованому цвинтарі. Однак пам’ятник комуністична влада зберегла для маркування простору російською присутністю.
Частина пам’ятника з написом буде збережена в Інституту національної пам’яті Польщі.
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