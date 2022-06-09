У Маріуполі окупанти почали видавати російські пенсії. ВІДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники почали видавати пенсії від Російської Федерації, черга розписана на місяць.
Про це в четвер, 9 червня, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в телеграмі.
“Окупанти почали видавати пенсії від Росії в Маріуполі. За їх даними зареєстровано близько 47 тис. пенсіонерів, однак наші джерела повідомляють, що близько ще 10 тис. маріупольців принципово не подали документи на подачки окупантів. В перерахунку на гривню пенсія складає 2,6 тис. грн”, – написав Андрющенко.
За його словами, видача пенсій очікувано перетворилась на чергове “пекло і знущання”.
Черга розписана до кінця місяця, але це не рятує від хамства та битви за виживання.
“Головне питання – звідки гроші і як видають. Видають готівкою, яку напередодні броньовиками було завезено. В рублях. Це прекрасно демонструє міць російської економіки та чесність звітів Путіна про економічні прориви. Тупо штампують стільки готівки, скільки потрібно. Сучасна історія грошей Росії такий самий фейк, як і сама Росія”, – зазначив радник мера.
Він оприлюднив відео з місця, де проходить видача пенсій – під палючим літнім сонцем велика черга пенсіонерів очікують гроші.
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