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Три країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на членство, – Стефанішина

09/06/2022 20:47

Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що три країни Європейського Союзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство.

Про це в четвер, 9 червня, інформує Deutsche Welle.

“Загалом приблизно сім країн Євросоюзу – це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, – висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України”, – сказала Стефанішина.

Вона відмовилась уточнювати, про які саме країни йдеться, сказавши, що це може нашкодити ухваленню остаточного рішення щодо надання Україні кандидатського статусу.

“Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалене 24 числа, то давайте я їх (країни, – “Н”) назву, і ми будемо сидіти та обговорювати… Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні “ні”, – вважає віцепрем’єрка.

Вона наголосила, що будь-які рішення, окрім надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі, послаблять сам ЄС.

“Ми наполягаємо, що рішення про надання Україні статусу кандидата – це лише початок процесу, і не треба весь свій політичний скептицизм і капітал витрачати на протистояння цьому. Це початок процесу, це шанс, яким Україна або скористається, або не скористається”, – підсумувала Стефанішина.

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Україна

Три країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на членство, – Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що три країни Європейського Союзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство. Про це в четвер, 9 червня, інформує...

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