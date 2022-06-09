Starlink Ukraine отримав ліцензію оператора

Ілюстративне фото

Компанія Starlink Ukraine (“Старлінк Юкрейн”) отримала ліцензію оператора.

Про це повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у четвер, 9 червня.

“Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1. Представництво компанії SpaceX уже скоро почне активну роботу в Україні!” – написав Федоров.

За даними Держреєстру фізичних та юридичних осіб – підприємців, ТОВ “Старлінк Юкрейн” зареєстровано 27 квітня 2022 року в Києві. Його керівником є Олена Каньдя.

Засновником української компанії є “Старлінк Холдінгс Незерландс Б. В.” (США), кінцевим бенефіціарним власником значиться Ілон Маск.

Статутний капітал ТОВ “Старлінк Юкрейн” становить 50 грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Читайте також:

В Україні зареєстрували представництво Starlink