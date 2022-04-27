В Україні зареєстрували представництво Starlink

Starlink Ukraine як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні.
Про це повідомляє у середу, 27 квітня, віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров.
“Starlink Ukraine (“Старлінк Юкрейн”) як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні”, – зазначив він.
Зазначимо, в умовах повномасштабного російського вторгнення засновник SpaceX Ілон Маск відгукнувся на прохання української влади, в результаті чого Україна отримала сотні комплектів для підключення до супутникового інтернету Starlink. Це допомогло забезпечити стабільним зв’язком об’єкти критичної інфраструктури.
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