Home / Україна / ​В Україні тимчасово обмежили масове використання Starlink

​В Україні тимчасово обмежили масове використання Starlink

19/04/2022 11:20

В Україні поки що обмежили масове використання терміналів Starlink для доступу в мережу від компанії SpaceX. Виняток – об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомили у вівторок, 19 квітня, в Держспецзв’язку.

У службі кажуть – масове використання супутникового інтернету Starlink може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових. 

“Ця проблема є тимчасовою і пов’язана з новизною техніки від SpaceX. Для зняття цих обмежень потрібно провести розрахунки та низку досліджень, які продемонструють, наскільки робота терміналів на частотах, які вони використовують, може вплинути на роботу інших користувачів. Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink, вони можуть бути допущені до масового використання”, – зазначили в Держспецзв’язку.

Наразі розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) дозволили використовувати обладнанням на об’єктах критичної інфраструктури, від яких залежить нормальне функціонування держави.

“Про будь-які штучні заборони і обмеження у користуванні інтернетом за допомогою Starlink не йдеться. Усі громадяни й бізнес дістануть можливість доступу до супутникового інтернету після завершення всіх необхідних процедур. НЦУ та Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку вже проводять відповідну роботу і завершать її найближчим часом”, – підкреслили в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Читайте також:
США дали дозвіл SpaceX покрити всю Землю супутниковим інтернетом

Унікальних переглядів: 52
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

​В Україні тимчасово обмежили масове використання Starlink

В Україні поки що обмежили масове використання терміналів Starlink для доступу в мережу від компанії SpaceX. Виняток – об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили у вівторок, 19 квітня, в Держспецзв’язку. У службі кажуть...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse