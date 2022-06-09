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“Домовленостей не може бути без України”: посол про переговори Лаврова й Чавушоглу щодо розблокування наших портів

09/06/2022 00:13

Росія й Туреччина не досягли жодних конкретних домовленостей щодо розблокування українських портів, адже цих домовленостей і не може бути без України.

Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар на брифінгу в “Медіацентрі Україна”, коментуючи переговори міністрів закордонних справ РФ і Туреччини в Анкарі в середу, 8 червня.

“Турецька сторона отримала інформацію від російської сторони, яка її позиція. І тепер ми очікуємо на комунікацію між українською й турецькою стороною, щоб віднайти спільні точки дотику”, — уточнив Боднар.

Він нагадав, що поки Росія блокує українські порти, значна частина світу потерпає від браку зерна.

“Російська сторона, як правило грає у свої дурні ігри. Вони намагаються вклинитися в процес догляду за суднами, вони намагаються продовжити блокування, нав’язати якісь свої нереальні пропозиції. Я абсолютно впевнений, що їм це не вдасться.

Росіяни мають відійти і розблокувати ці порти. Тоді можна буде говорити про те, що ми можемо проводити розмінування і дозволити вихід кораблів з портів”, — зазначив посол.

Він також висловив думку, що в інтересах Росії – не випускати зерно з України, аби натомість продати на світовому ринку побільше власного та викраденого на окупованих територіях українського зерна.

8 червня в турецькій столиці Анкарі відбулася зустріч очільників МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова та Мевлюта Чавушоглу.

За її підсумками міністр закордонних справ Туреччини  заявив, що для вивезення зерна та іншої сільгосппродукції з портів України ООН пропонує створити чотиристоронній механізм: ООН, Росія, Україна та Туреччина. Якщо ж розмінування портів неможливе, то необхідно організувати безпечні коридори.

Глава дипломатії держави-агресора, своєю чергою, “запевнив”, що Москва готова “в той чи інший спосіб” оформити гарантії щодо розблокування українських портів.

На пресконференції після переговорів український журналіст Муслім Умеров запитав у Лаврова, що ще із викраденого в Україні Росії вдалося продати, крім зерна.

У відповідь російський міністр нахамив автору запитання й заявив, що “з боку Росії немає жодних перешкод” для вільного транспортування українського зерна.

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Україна

“Домовленостей не може бути без України”: посол про переговори Лаврова й Чавушоглу щодо розблокування наших портів

Росія й Туреччина не досягли жодних конкретних домовленостей щодо розблокування українських портів, адже цих домовленостей і не може бути без України. Про це розповів посол України в Туреччині Василь...

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