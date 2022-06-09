“Домовленостей не може бути без України”: посол про переговори Лаврова й Чавушоглу щодо розблокування наших портів

Росія й Туреччина не досягли жодних конкретних домовленостей щодо розблокування українських портів, адже цих домовленостей і не може бути без України.
Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар на брифінгу в “Медіацентрі Україна”, коментуючи переговори міністрів закордонних справ РФ і Туреччини в Анкарі в середу, 8 червня.
“Турецька сторона отримала інформацію від російської сторони, яка її позиція. І тепер ми очікуємо на комунікацію між українською й турецькою стороною, щоб віднайти спільні точки дотику”, — уточнив Боднар.
Він нагадав, що поки Росія блокує українські порти, значна частина світу потерпає від браку зерна.
“Російська сторона, як правило грає у свої дурні ігри. Вони намагаються вклинитися в процес догляду за суднами, вони намагаються продовжити блокування, нав’язати якісь свої нереальні пропозиції. Я абсолютно впевнений, що їм це не вдасться.
Росіяни мають відійти і розблокувати ці порти. Тоді можна буде говорити про те, що ми можемо проводити розмінування і дозволити вихід кораблів з портів”, — зазначив посол.
Він також висловив думку, що в інтересах Росії – не випускати зерно з України, аби натомість продати на світовому ринку побільше власного та викраденого на окупованих територіях українського зерна.
8 червня в турецькій столиці Анкарі відбулася зустріч очільників МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова та Мевлюта Чавушоглу.
За її підсумками міністр закордонних справ Туреччини заявив, що для вивезення зерна та іншої сільгосппродукції з портів України ООН пропонує створити чотиристоронній механізм: ООН, Росія, Україна та Туреччина. Якщо ж розмінування портів неможливе, то необхідно організувати безпечні коридори.
Глава дипломатії держави-агресора, своєю чергою, “запевнив”, що Москва готова “в той чи інший спосіб” оформити гарантії щодо розблокування українських портів.
На пресконференції після переговорів український журналіст Муслім Умеров запитав у Лаврова, що ще із викраденого в Україні Росії вдалося продати, крім зерна.
У відповідь російський міністр нахамив автору запитання й заявив, що “з боку Росії немає жодних перешкод” для вільного транспортування українського зерна.
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