Кличко: Київ і Мінськ більше не міста-побратими

Київська міська рада позбавила Мінськ статусу міста-побратима.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в четвер, 9 червня, передає “Радіо Свобода”.

“Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави”, – зазначив Кличко.

Київ підписав Угоду про співробітництво з Мінськом у 1997 році.

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