Воїни 30 омбр спалили БМП рашистів. ВІДЕО

Військовослужбовці 30-ї механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького на Донбасі спалили російську бойову машину піхоти.

Про це ввечері в середу, 8 червня, інформує пресслужба 30 омбр.

“Наші танкісти усвідомлюють наскільки важливо зберегти країну та людські життя, тому не задумуючись, просто роблять свою справу. Справу, яка дуже ефективна та плідна – знищення ворога.

Палає ворожа бойова машина піхоти”, – йдеться в повідомленні.

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