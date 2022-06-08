Світовий банк виділить додатково Україні $1,5 млрд

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Виконавча рада Світового банку схвалила додаткове фінансування для України в розмірі $1,49 млрд.

Про це в середу, 8 червня, пише агентство Reuters.

Кошти передбачені для виплати заробітної плати державним і соціальним працівникам, збільшивши загальну обіцяну підтримку банку до понад 4 мільярди доларів.

У заяві СБ йдеться, що останнє фінансування підтримується фінансовими гарантіями Великобританії, Нідерландів, Литви та Латвії, а також паралельним фінансуванням з Італії та внесками нового багатодонорського трастового фонду.

Україна заявила, що їй потрібно принаймні 5 мільярдів доларів щомісяця у найближчій перспективі, щоб підтримувати роботу свого уряду на тлі війни з Росією.

Фінансові лідери країн “Великої сімки” минулого місяця пообіцяли виділити Україні 9,5 мільярдів доларів нового фінансування. Таким чином їхня невійськова підтримка досягла майже 20 мільярдів доларів.

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