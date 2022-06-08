Російська православна церква “анексувала” кримські єпархії УПЦ МП

Так, на сьогоднішньому засіданні синоду РПЦ було ухвалено рішення прийняти Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії у безпосереднє підпорядкування патріарха Кирила.

Крім того, синод РПЦ вирішив утворити з “анексованих” єпархій “Кримську митрополію” на території окупованого Криму. Так званим “очільником” митрополії призначили митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря.

Таке рішення в РПЦ пояснили тим, що до них звернулися кримські митрополити, та також нібито “необхідністю збереження дієвого канонічного та адміністративного зв’язку з центральною церковною владою”.

Водночас синод РПЦ розкритикував УПЦ МП за “самочинні дії” щодо зміни свого статуту та попередили, що це може призвести до “нового розколу”.

Наразі реакції УПЦ МП на таке рішення російської церкви немає, проте на ситуацію відреагували в Православній церкві України.

“Після 8-ми років димової завіси “підлеглості” кримських єпархій УПЦ, хоча в реальності вони керувалися з Москви, сьогодні відбулася їх відкрита анексія РПЦ та перетворення на “Кримську митрополію РПЦ”. За іронією історії Лазар був майже останнім ієрархом УПЦ, хто відрікся від митрополита Філарета в 1992-му”, – заявив речник ПЦУ Євстратій Зоря на сторінці у Facebook.

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