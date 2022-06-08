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РФ уже вкрала в українських аграріїв 600 тис. тонн продукції

08/06/2022 23:23

Росія вже вкрала з аграрних підприємств України на тимчасово окупованих територіях близько 600 тисяч тонн продукції.

Про це в Медіацентрі “Україна – Укрінформ” заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

“Продукцію вивозили на територію окупованого Криму, а потім через порти українські продукти вивозять до міжнародних портів. Наразі відомо, що близько 100 тисяч тонн продукції було переправлено до Сирії”, – сказав він.

За словами голови ВАР, усі ці факти відомі й Генеральна прокуратура України відкриває щодо них кримінальні провадження. Також цю інформацію фіксує Головне управління розвідки.

“Такі дії Росії мають відразу дві мети. По-перше, поставити продовольство у свої федеративні округи – особливо ті, які не є аграрними. А по-друге – комерційна складова. Те, що вивозиться – це десятки і десятки мільйонів доларів”, – наголосив Марчук.

Він розповів, що окупанти змушують фермерів віддавати товар за безцінь, а якщо ті відмовляються, то просто відбирають. Інший варіант – коли окупаційна влада видає документи про “націоналізацію” українського майна.

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Україна

РФ уже вкрала в українських аграріїв 600 тис. тонн продукції

Росія вже вкрала з аграрних підприємств України на тимчасово окупованих територіях близько 600 тисяч тонн продукції. Про це в Медіацентрі “Україна – Укрінформ” заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради...

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