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Переговори про мир із РФ не на часі, – Держдеп

08/06/2022 20:10

Війни завершуються за столом переговорів, однак у випадку з війною Росії в Україні такі переговори, очевидно, не відбудуться найближчим часом.

Тому США робитимуть усе, щоб посилити позиції України.

Про це в середу, 8 червня, завила помічниця держсекретаря США в питаннях Європи і Євразії Карен Донфрід, передає “Укрінформ”.

“Я думаю, коментар (президента Байдена газеті NYT, – “Н”) про те, що дипломатія завершує війни, є дуже важливим. Він процитував президента Зеленського, який сказав, що зрештою ця війна буде завершена дипломатичним шляхом”, – зауважила Донфрід на прохання уточнити, яку позицію займають США щодо шляхів завершення війни в Україні.

Вона наголосила: президент Байден чітко заявив, що Сполучені Штати роблять усе для посилення позиції України, коли вона сяде за стіл переговорів.

“Але я думаю, що цей стіл переговорів, на жаль, не є питанням близького часу”, – зауважила представниця Держдепартаменту США.

Вона переконана, що зараз немає жодних ознак, що Росія вестиме добросовісний діалог.

Донфрід також підтвердила позицію щодо уникнення обговорень українського питання без України.

“Ми підтримуємо право України бути вільною, демократичною і незалежною державою. Нічого про Україну без України. Ми залишаємося відданими захисту українського суверенітету й територіальної цілісності”, – наголосила помічниця держсекретаря США.

Вона нагадала, що з лютого 2022 року Сполучені Штати надали Україні $6,3 мільярда в якості оборонної, гуманітарної та економічної допомоги.

“Боротьба Україна – це наша боротьба. Це боротьба всіх нас за демократію і свободу. Тож ми триматимемо курс разом із народом України, бо розуміємо, що свобода не дається даром”, – зауважила Донфрід.

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