У місті Середина-Буда на Сумщині росіяни мінометним обстрілом зруйнували 6 будинків

На Сумщині російський ворог через кордон обстріляв місто Середина-Буда.

Про це вранці повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

“Обстріл почався близько п’ятої ранку, було сім пострілів з міномета, за ним відкрили й артилерійський вогонь. Щонайменше шість будинків, господарча споруда та гараж пошкоджені, вирують пожежі. Пошкоджена також і лінія електропередач”, – написав голова області і телеграмі, додавши фотосвідчення.

Попередньо, загиблих та поранених серед місцевого населення немає.

Останніми днями артобстріли Сумської і Чернігівської областей через кордон з боку РФ набули системного характеру.

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