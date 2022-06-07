У місті Середина-Буда на Сумщині росіяни мінометним обстрілом зруйнували 6 будинків

На Сумщині російський ворог через кордон обстріляв місто Середина-Буда.
Про це вранці повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
“Обстріл почався близько п’ятої ранку, було сім пострілів з міномета, за ним відкрили й артилерійський вогонь. Щонайменше шість будинків, господарча споруда та гараж пошкоджені, вирують пожежі. Пошкоджена також і лінія електропередач”, – написав голова області і телеграмі, додавши фотосвідчення.
Попередньо, загиблих та поранених серед місцевого населення немає.
Останніми днями артобстріли Сумської і Чернігівської областей через кордон з боку РФ набули системного характеру.
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