СБУ затримала ексбойовика “ДНР”, що намагався влаштуватися в українську армію

Фото: пресцентр СБУ

Контррозвідка затримала колишнього бойовика так званої “ДНР”, який хотів призватися на військову службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Про це в вівторок, 7 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, чоловік у 2019 році склав присягу на вірність так званій “ДНР” та впродовж року проходив військову службу у складі одного з незаконних збройних формувань цієї терористичної організації.

Потім він транзитом через Росію в’їхав на підконтрольну українській владі територію. Наприкінці 2021 року добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ.

“Перед тим він мав навчатися в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Втім завдяки роботі СБУ на випередження його вдалося викрити та не допустити проникнення до лав ЗСУ.

Зараз зловмисник затриманий. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації та участі в діяльності незаконного збройного формування.

Також встановлюється справжня мета “палкого бажання” фігуранта проходити військову службу в Україні. У тому числі відстежуються зв’язки ексбойовика з псевдоспецслужбами так званої “ДНР” та ймовірність його співпраці з ними”, – йдеться в повідомленні.

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