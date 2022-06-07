Лавров їде в Туреччину говорити про відновлення переговорів з Україною

Сергій Лавров

У російському міністерстві закордонних справ заявили, що глава МЗС РФ Сергій Лавров у Туреччині 8 червня обговорить із головою турецького МЗС Мевлютом Чавушоглу поновлення мирних переговорів з Україною.

Про це з посиланням на російське дипвідомство пише прокремлівське видання “РИА Новости”

“Міністри обміняються поглядами на поточний стан справ в “українській кризі”, перспективи поновлення російсько-українських мирних переговорів. Російська сторона проінформує турецьких колег про хід “спеціальної військової операції” Збройних сил Російської Федерації в Україні та кроки, що вживаються для забезпечення безпеки мирного населення”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що ні його, ні голову МЗС Дмитра Кулебу не запросили на зустріч в Анкарі 8 червня, на якій, зокрема, розглядатимуть питання чорноморського судноплавства.

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