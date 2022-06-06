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ЗСУ відбили ворожий штурм Довгенького й завдали росіянам втрат, – ГШ

06/06/2022 18:47

Збройні сили України відбили ворожий штурм Довгенького Ізюмського району Харківської області й завдали росіянам втрат на цій ділянці фронту.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 6 червня.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів Сил оборони до Державного кордону та утримання контролю над автошляхом Бєлгород – Куп’янськ. В районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак провів дистанційне мінування ділянок місцевості.

На Слов’янському напрямку веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення. Для поповнення втрат, яке зазнало угруповання військ, здійснює підготовку особового складу на території російської федерації.

“Наші підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Завдали російським окупантам втрат.  Ворог відійшов”, – йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку тривають заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.

Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сіверодонецьк та блокування наших військ у районі населеного пункту Лисичанськ. Наші воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут – Сіверодонецьк.

На Лиманському напрямку, з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював наші підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці.

Наші воїни утримують  контроль у місті Сіверодонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове.

На Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів.

З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій наших військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснює підготовку до активізації бойових дій.

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