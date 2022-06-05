Резніков запропонував створити в ЄС трастовий фонд для України та увійти в оборонну стратегію НАТО

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ

Наступним кроком надання допомоги Україні від Європейського Союзу могло б бути створення відповідного трастового фонду.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков, відповідаючи на запитання на полях Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC-2022 у суботу, 4 червня.

“Є держави, наприклад Люксембург, які готові інвестувати в безпеку – допомагати Україні. Але вони не можуть, бо не мають озброєння, яке нам потрібне. Хорошим рішенням було б створити трастовий фонд у Європі, і це може бути наступним кроком”, – зазначив Резніков, якого цитує пресслужба МОУ.

Також на GLOBSEC-2022 міністр оборони оцінив рівень надання допомоги Україні як такий, що дозволяє лише стримувати агресора. Натомість Сили оборони України потребують більше, щоб перейти в ефективний контрнаступ і відкинути російських загарбників за межі нашої держави, звільнити усі тимчасово окуповані території.

“На першому етапі ми хочемо підвищити наші спроможності. Далі – обговорити наше майбутнє сусідство з Росією”, – сказав Олексій Резніков.

Також він звернув увагу, що НАТО намагається посилити східний фланг, і в цій перспективі під час саміту Альянсу в Мадриді має бути прийнято оборонну стратегію на наступні 10 років.

“Я думаю, якщо ми говоримо про членство України в Альянсі де-факто, а не де-юре, це було б дуже хорошою ідеєю, щоб Україна була частиною цієї стратегії. Адже ми є частиною східного флангу Європи, НАТО, ЄС. Це було б виграшною ситуацією для усіх. Тому що, нажаль, кремль не відлетить в космос на технологіях Ілона Маска”, – додав Резніков.

Він пригадав, що правильним було рішення держав-членів НАТО прилучити Україну до Кіберцентру НАТО в Таллінні. Особливо це актуально в умовах збройної агресії РФ.

“Обмін досвіду дуже важливий. Тепер намагаємося отримати більше засобів радіоелектронної боротьби для протидії російським безпілотникам. Напротивагу, Сили оборони України потребують теж дронів для розвідки, наведення артилерії. Ми повинні “осліпити” російських загарбників, але зберегти свої “очі”, – додав Міністр оборони України.

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