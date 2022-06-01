Резніков передав розвідникам власне авто типу баггі. Перед цим провів тест-драйв

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Міністр оборони України Олексій Резніков передав українським захисникам власний автомобіль типу баггі.

Про це в середу, 1 червня, повідомила пресслужба міністерства оборони України.

Зазначається, що саме ця машина допомогла йому завоювати золото та стати чемпіоном України з їзди по бездоріжжю у 2013 році.

Перед тим, як передати авто воїнам Резніков особисто провів тест-драйв у важких умовах:

“Я перевірив машину, вона готова до бою! Вона всюди їде та не підведе. Нехай автомобіль служить ЗСУ та сектору безпеки і оборони на славу Україні!”, – сказав глава МОУ.

Автомобілі типу Баггі – це високопрохідні машини, які з легкістю долають найскладніші ділянки маршруту зі швидкістю понад 80км\год. Такі машини користуються попитом серед бійців ЗСУ, зокрема ССО.