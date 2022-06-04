В окупованому Лазурному троє місцевих загинули від підриву на міні

На пляжі окупованого селища Лазурне, що в Скадовському районі Херсонської області, на російській міні підірвалися троє місцевих жителів.
Про подію, що сталася 3 червня, повідомляє прокуратура Херсонської області.
Від вибуху поблизу пансіонату “Парус” троє людей загинули на місці.
За даними слідства, військові РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни уздовж узбережжя Чорного моря в смт Лазурне.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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