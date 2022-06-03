У Херсоні російські окупанти затримали декана університету

Російські військові затримали декана агрономічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету Івана Мринського.
Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомив заступник директора Центру Близькосхідних досліджень Сергій Данилов у фейсбуці.
“Обшуки на агрономічному факультеті Херсонського державного аграрно-економічного університету. За попередньою інформацією, затримано декана факультету, кандидата сільськогосподарських наук, Івана Мринського”, – йдеться в повідомленні.
Наразі не відомо, у чому саме загарбники обвинувачують Мринського.
Читайте також:
Фейковий “афганець” очолив підрозділ окупаційної “адміністрації” Херсона
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!