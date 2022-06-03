У Херсоні російські окупанти затримали декана університету

Іван Мринський

Російські військові затримали декана агрономічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету Івана Мринського.

Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомив заступник директора Центру Близькосхідних досліджень Сергій Данилов у фейсбуці.

“Обшуки на агрономічному факультеті Херсонського державного аграрно-економічного університету. За попередньою інформацією, затримано декана факультету, кандидата сільськогосподарських наук, Івана Мринського”, – йдеться в повідомленні.

Наразі не відомо, у чому саме загарбники обвинувачують Мринського.

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