На Далекому Сході РФ підпалили будівлю Росгвардії

У місті Комсомольськ-на-Амурі, що в Хабаровському краї Росії, підпалили управління Росгвардії.
Про це в суботу, 4 червня, повідомляють місцеві телеграм-канали.
“За попередніми даними, чоловік спробував зайти з пластиковою каністрою з горючою рідиною до будівлі на Піонерській вулиці, але двері виявилися зачиненими. Тоді він поставив каністру біля дверей і підпалив її, внаслідок чого на ґанку сталася пожежа”, – пише “База“.
За іншими даними, палій зміг зайти у фоє і розлив пальне там, після чого підпалив.
Нападника затримали. Ним виявився 50-річний Володимир Золотарьов. Наразі його доставлено до слідчих.
Як відомо, з початку великої війни проти України в РФ підпалили не менше 12 військкоматів.
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