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Суд повернув Міноборони 2,5 тис. гектарів на Одещині

03/06/2022 10:32

Міністерство оборони України повернуло у своє підпорядкування 2,5 тис. га в Одеській області та понад тисячу метрів нерухомості, які свого часу були виведені зі сфери його управління.

Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає “Укрінформ”.

“По першій інстанції, прийнято рішення про повернення 2,5 тис. га землі до управління Міноборони. Це земля в Одеській області, яка була незаконно вилучена. Це результати розгляду Господарського суду Одеської області у травні 2022 року. Там ухвалили три судові рішення”, – сказала Маляр.

Міноборони також поновило право власності на понад 1 тис. кв. метрів нерухомості, які свого часу були виведені зі сфери його управління.

Як повідомила Маляр, судом першої інстанції ухвалено рішення про стягнення 6,8 млн грн штрафних санкцій, які Міноборони наклало за неналежне виконання господарських договорів із боку контрагентів.

Заступниця міністра наголосила: якщо буде прийнято остаточне рішення, і воно набуде законної чинності, ці гроші надійдуть у державний бюджет.

Також оператор газорозподільної системи “Львівгаз” безпідставно нараховав МОУ понад 30 млн грн.

“Зараз ці гроші ми також повернули, і рішення набуло законної сили, це постанова касаційного господарського Верховного суду від 18 травня”, – розповіла вона.

Окрім того, за словами заступниці міністра, Міноборони не дозволило вивести з державної власності з підпорядкування МОУ 4,3 га землі в Одесі, на провулку Артилерійський.

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Україна

Суд повернув Міноборони 2,5 тис. гектарів на Одещині

Міністерство оборони України повернуло у своє підпорядкування 2,5 тис. га в Одеській області та понад тисячу метрів нерухомості, які свого часу були виведені зі сфери його управління. Про це...

Війна з Росією

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