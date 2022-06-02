У Генштабі назвали кількість “Іскандерів” та “Калібрів”, які вже випустила РФ по Україні

Від початку повномасштабної війни проти України росія здійснила 5 722 літаковильоти оперативно-тактичної авіації та 551 пуск крилатих ракет типу “Іскандер” і “Калібр”.

Про це на брифінгу в четвер, 2 червня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

“З 26 травня станом на сьогоднішній ранок Збройними силами противника всього було здійснено 59 ракетних ударів та 36 авіаційних ударів. Основні зусилля противника були на об’єкти транспортної інфраструктури залізничного сполучення. Взагалі з початку бойових дій противником було здійснено 5 722 літаковильота оперативно-тактичної авіації та 551 пуск крилатих ракет типу “Іскандер” та “Калібр”, – сказав Громов.

За його словами, понад 20% літаковильотів від загальної кількості та 61 пуск крилатих ракет типу “Іскандер” було здійснено з території Білорусі.

Читайте також:

У Бєлгородській області ворог розгорнув до п’яти дивізіонів ОТРК “Іскандер-М”, – ГШ