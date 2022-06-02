Росіяни намагаються втримати рубежі й обстрілюють із артилерії населені пункти Харківщини, – ГШ

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У Харківській області російські окупанти накрили вогнем артилерії райони трьох населених пунктів. Про це вранці в четвер, 2 червня, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ. “На Харківському напрямку основні зусилля ворога – на утриманні рубежів. Для зниження наступального потенціалу українських військ обстріляв наші позиції із ствольної артилерії та РСЗВ у районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка та Верхній Салтів”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець