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Президент нагородив ще 380 воїнів. 39 – посмертно

02/06/2022 04:59

Сайт президента України опублікував тексти двох указів про відзначення державними нагородами воїнів Збройних сил, що датовані 1 червня.

Нагороджено загалом 380 захисників і захисниць України. З них 39 – посмертно.

Про ці відзнаки у вечірньому зверненні 1 червня згадував президент Володимир Зеленський.

“Підписав сьогодні два нові укази про нагородження наших героїв. 380 учасників бойових дій відзначені нагородами. Загалом від початку повномасштабної війни вже 17 тисяч 86 захисників і захисниць України отримали ордени та інші нагороди”, – сказав він.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №382/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ЛІПСЬКОГО Сергія Олексійовича — підполковника

МАКСІМОВА Тараса Вікторовича — підполковника

РЯСИКА Василя Івановича — підполковника

ЧОТІЯ Андрія Леонідовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОГДАНОВА Дмитра Валентиновича — старшого лейтенанта

ВОРОБЛЯ Ігоря Івановича — лейтенанта

ДУБІЯ Іллю Віталійовича — старшого лейтенанта

КАРПЕНКА Дмитра Володимировича — генерал-майора

КУБАЙЧУКА Василя Борисовича — полковника

КУЛАГІНА Родіона Анатолійовича — полковника

МІХІНА Олексія Олеговича — підполковника

ОЛЕКСЮКА Віктора Васильовича — капітана

ЧОРНОБАЯ Василя Дмитровича — підполковника

ШВЕЦЯ Андрія Миколайовича — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

КУШНІРА Олександра Петровича — солдата

ЯКІМОВА Андрія Миколайовича — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АНДРУЩАКА Петра Володимировича — старшого сержанта

АПЛЕВИЧА Олександра Станіславовича — підполковника

АРШАВУ Максима Андрійовича — підполковника

БАРТАЩУКА Віталія Петровича — капітана

БЕЛЯВСЬКОГО Андрія Віталійовича — старшого солдата

БЕЛЯВСЬКОГО Олександра Віталійовича — штаб-сержанта

БЄЛОВА Дениса Олеговича — капітана

БОЙКА Мар’яна Романовича — старшого солдата

ГАЛЬОНКУ Ігоря Володимировича — лейтенанта

ГЛАДКОВА Дмитра Станіславовича — старшого сержанта

ГЛАДЧЕНКА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта

ДОКУНІНА Олексія Віталійовича — сержанта

ДОЛІНОСА Андрія Леонідовича — старшого солдата

ДРОНОВА Андрія Миколайовича — лейтенанта

Д’ЯКОВА Руслана Володимировича — молодшого сержанта

ЖИЛУ Віктора Віталійовича — старшого солдата

ЗАВОЛОКУ Костянтина Сергійовича — лейтенанта

ЗАХАРЧУКА Руслана Сергійовича — старшого солдата

ЗЕЛІНСЬКОГО Станіслава Павловича — сержанта

ІЩЕНКА Вадима Івановича (посмертно) — солдата

КИРИЛЕНКА Романа Івановича — майора

КОВТУНА Олега Володимировича — солдата

КОМІСАРОВА Максима Володимировича — полковника

КОНЮКА Миколу Васильовича (посмертно) — старшого солдата

КОТЕЛЕВСЬКОГО Станіслава Романовича — старшого лейтенанта

КОЦА Вячеслава Борисовича — старшого солдата

КРАВЧЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

КРИВІЦЬКОГО Валерія Петровича — молодшого сержанта

КРИКОНЮКА Володимира Анатолійовича — старшого сержанта

КУРИЛА Олександра Сергійовича — підполковника

КУЦЕНКА Сергія Івановича (посмертно) — сержанта

ЛАТІЯ Миколу Федоровича (посмертно) — солдата

ЛЕБЕДИНА Сергія Михайловича — солдата

ЛЮБАРСЬКОГО Дмитра Миколайовича — молодшого сержанта

ЛЯША Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

МЕЛЬНИКА Михайла Михайловича — сержанта

МИРГОРОДСЬКОГО Олексія Вікторовича — майора

МИРОНЕНКА Артема Сергійовича — солдата

МИХАЛЬЧЕНКА Сергія Олександровича (посмертно) — старшого солдата

МІРОШНИЧЕНКА Олексія Володимировича — солдата

МОСКВІЧЬОВА Михайла Михайловича — солдата

МОШЕНКА Вадима Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

МУЗИЧУКА Анатолія Володимировича — майора

НАБОКА Андрія Анатолійовича — солдата

НАТЯЖКА Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

САДІВНИКА Михайла Івановича — лейтенанта

СЕРДЮКА Нікіту Сергійовича — капітана

СКУБИЧА Олександра Степановича — старшого солдата

СТАСЮКА Геннадія Віталійовича — полковника

СТОЯНА Олександра Павловича — старшого солдата

ТАРАНЕНКА Юрія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

ФОРТОВА Євгена Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ХЛІВНОГО Олександра Володимировича — старшого солдата

ЦИГАНЕНКА Олександра Олеговича — старшого лейтенанта медичної служби

ЧІКІТКІНА Юрія Сергійовича (посмертно) — солдата

ШАШКІНА Олега Вікторовича — головного сержанта

ШЕВЧУКА Андрія Володимировича — капітана

ШЕСТАКОВА Артема Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ШУЛЯКА Олексія Анатолійовича — майора

ЮРЧАКА Володимира Сергійовича — лейтенанта

ЯВОРСЬКОГО Максима Олександровича — молодшого сержанта

ЯРОШЕНКА Владислава Анатолійовича — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ГРЕСЄВА Миколу Вікторовича — полковника

ДІДЕЙЧУКА Ігоря Вікторовича — полковника

ЗАКАПКА Олександра Григоровича — полковника

МАЙСТРУКА Петра Григоровича — полковника

МАМАЯ Олександра Юрійовича — полковника

МАЦЕЯ Дмитра Михайловича — лейтенанта

ПЕТРОВА Андрія Валерійовича — підполковника

РЕЗНІЧЕНКА Олександра Анатолійовича — полковника

САНДУЛА Миколу Миколайовича — полковника

СОЧИВЦЯ Віталія Петровича — полковника

ХАБАРОВА Андрія Валентиновича — полковника

ШВИДЧЕНКА Владислава Володимировича — підполковника

ШЕВЦОВА Юрія Сергійовича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАГРІЯ Дениса Миколайовича — солдата

БАЖУРУ Миколу Васильовича — старшого сержанта

БІЛОУСА Юрія Васильовича — солдата

БІЛЯЄВА Михайла Георгійовича — солдата

БОІШТЯНА Василя Даниловича — солдата

ВАСКАНА Ярослава Георгійовича — старшого лейтенанта

ВАХНЕНКА Олега Васильовича — старшого сержанта

ГЕНИКА Богдана Богдановича — майстер-сержанта

ГОЛОВЧЕНКА Олега Володимировича — підполковника

ГРЕЧАНА Владислава Сергійовича — старшого солдата

ГРОСУЛА Ігоря Віталійовича — сержанта

ГУЦАНУ Михайла Харлампійовича — солдата

ДЕМ’ЯНЧУКА Олега Вадимовича — солдата

ДЖУСА Мирона Володимировича — солдата

ДІДКІВСЬКОГО Романа Віталійовича — солдата

ДОМБРОВСЬКОГО Віталія Володимировича — солдата

ДРОБОТА Романа Григоровича — молодшого сержанта

ДЬОРДЯЯ Андрія Романовича — лейтенанта

ДЯЧУКА Івана Павловича — сержанта

ЖЕЛЯСКА Володимира Володимировича — солдата

ЖЕРЕБЛЮКА Геннадія Едуардовича — солдата

ЗАГРАЯ Сергія Миколайовича — молодшого лейтенанта

ЗЕЛЕНЧУКА Максима Мироновича — солдата

ІЩЕНКА Олексія Валерійовича — підполковника

КАЛИНОВСЬКОГО Ігоря Вадимовича — майора

КВАСНЮКА Дмитра Володимировича — солдата

КИЧКИРУКА Віктора Валентиновича — солдата

КОХАНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата

КРИВОРУЧКА Артема Вікторовича — сержанта

КУБЕНКА Вячеслава Петровича — головного сержанта

КУЗЬМИКА Богдана Романовича — сержанта

ЛУКСА Володимира Івановича — солдата

МАКАРОВА Валерія Дмитровича — солдата

МАКЕДОНЦЯ Олександра Михайловича — старшого солдата

МАЛЮСЬКОГО Володимира Валерійовича — старшого солдата

МИХАЙЛИКА Анатолія Сергійовича — старшого солдата

МІРОШНІЧЕНКА Олександра Павловича — солдата

МОКЛИЦЮ Юрія Володимировича — солдата

МУРАЛЯ Богдана Ігоровича — солдата

МЯСКАЛЮКА Ігоря Васильовича — молодшого сержанта

НАГЛЮКА Артура Володимировича — солдата

НАГЛЮКА Романа Володимировича — головного сержанта

НАСАЛЬСЬКОГО Михайла Дмитровича — капітана

НІКІТІНА Віктора Олеговича — молодшого сержанта

НІМКА Дмитра Васильовича — солдата

ОСТАПОВА Івана Юрійовича — солдата

ПАПІРОВСЬКОГО Олександра Олександровича — лейтенанта

ПЕТРОВА Петра Анатолійовича — солдата

ПОГОРЄЛОВА Богдана Анатолійовича — солдата

ПОЛОЖИВЦЯ Володимира Олександровича — старшого солдата

РАГІМОВА Тофіка Таіровича — старшого солдата

РАДЧЕНКА Олексія Вікторовича — солдата

РЕЗНІЧЕНКА Дмитра Анатолійовича — солдата

РИЧАКА Андрія Миколайовича — солдата

РУДАСА Віталія Михайловича — солдата

РЯБОКОНЯ Станіслава Володимировича — солдата

САВЧУКА Олексія Миколайовича — солдата

СИРОТУ Олександра Івановича — старшого солдата

СІКОРСЬКОГО Богдана Євгенійовича — старшого солдата

СІНЧУКА Дмитра Владиславовича — солдата

СЛОБОДЕНЮКА Олександра Леонідовича — солдата

СЛОБОДЯНА Василя Богдановича — молодшого сержанта

СМАЛІЯ Юрія Вікторовича — солдата

СТРЕЛЬНІКОВА Ігоря Олександровича — солдата

СУХАРЬОВА Сергія Леонідовича — старшого солдата

СУХОГО Миколу Петровича — старшого солдата

СУХОДОЛЬСЬКОГО Володимира Івановича — головного сержанта

ТИМОЩУКА Петра Олександровича — солдата

ТИМЧИНУ Мар’яна Михайловича — солдата

ТИМЧУКА Сергія Анатолійовича — старшого лейтенанта

ТКАЧА Романа Юрійовича — солдата

ТУЛІКА Ігоря Васильовича — молодшого сержанта

ФЕЛІКА Володимира Михайловича — капітана

ФІЛІМОНЕНКОВА Петра Васильовича — старшого сержанта

ЦИМБАЛА Андрія Олеговича — старшого лейтенанта

ЦУРИКА Дениса Івановича — солдата

ЧЕБАНОВА Олександра Вікторовича — солдата

ЧЕРВОНЕЦЬКОГО Максима Валентиновича — солдата

ЧУБИКА Ігоря Олександровича — старшого солдата

ШЕВЧЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

ШЕГЕТУ Івана Васильовича — солдата

ШЕРМІРЗАЄВА Валентина Геннадійовича (посмертно) — старшого сержанта

ШУФЛЯДУ Володимира Володимировича — солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БОБРІВНИКА Вадима Володимировича (посмертно) — солдата

ГОДОВАНЮКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

ДРОНЧКОВСЬКОГО Олега Борисовича — полковника

КОШЕЛЬКОВА Миколу Олександровича — сержанта

КРАСНОБОРОДКІНА Максима Вікторовича — молодшого сержанта

КУКОБУ Сергія Миколайовича — старшого солдата

КУРДИБАХУ Іллю Станіславовича — солдата

ПОДШУМЛЯКА Мирослава Анатолійовича — старшого солдата

РОМАНЦЯ Максима Вікторовича — старшого солдата

СВИНОБОЯ Івана Петровича — сержанта

ТОНКОНОЖЕНКА Юрія Володимировича — майора

ТРОФІМОВА Анатолія Федоровича — старшого сержанта

ФАДЄЄВА Олександра Вячеславовича — старшого сержанта

ЧОРНОМОРЦЯ Михайла Васильовича — старшого сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 червня 2022 року

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №381/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АНТОХІНА Валентина Валер’яновича — підполковника

ВОРОШИЛОВА Ігоря Сергійовича — майора

ГЛОБІНА Тараса Михайловича — лейтенанта

ЄРКА Олександра Сергійовича — молодшого лейтенанта

ЗАЙЧЕНКА Анатолія Володимировича — капітана

КІФОРЕНКА Ігоря Миколайовича — полковника

КРУПСЬКОГО Олександра Костянтиновича — старшого лейтенанта

ЛАВРИНЕНКА Сергія Анатолійовича — капітана

ЛЕНЯ Максима Павловича — підполковника

ПРОЦИКА Юрія Михайловича — майора

ПРЯДКА Володимира Івановича — підполковника

РОДІКОВА Сергія Володимировича — капітана

СТЕБНОВСЬКОГО Сергія Валерійовича — підполковника

ТАРНОВСЬКОГО Юрія Петровича — капітана

ФУРКАЛА Тараса Васильовича — капітана

ХОЛОДА Валерія Миколайовича — старшого лейтенанта

ЯНГАЄВА Руслана Хакимовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АНДРУСОВИЧА Євгена Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта

БІЛОГО Артема Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

БУЧИНА Сергія Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта

ВОЗНЮКА Богдана Валерійовича — старшого солдата

ГЕЛІКОНОВА Володимира Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ГЛИНЯНОГО Вячеслава Миколайовича — старшого солдата

ГОЛТВЯНСЬКОГО Євгена Івановича — молодшого сержанта

ГОНТАРЯ Володимира Володимировича — солдата

ГУСАКА Олега Олександровича — старшого солдата

ДАНИЛЕНКА Юрія Григоровича — солдата

ДЕМЧЕНКА Олександра Володимировича — майора

ДРОЗДОВА Сергія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДУХІНА Василя Івановича — старшого сержанта

ЗАБЛОТСЬКОГО Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

КАЛІНІНА Олексія Олеговича — старшого солдата

КАЛІНЧЕНКА Володимира Володимировича (посмертно) — солдата

КАЛЯФІЦЬКОГО Андрія Володимировича (посмертно) — солдата

КАРЄТНІКОВА Віктора Ігоровича — старшого лейтенанта

КАРП’ЮКА Сергія Івановича — старшого сержанта

КОНАРЕВА Олександра Володимировича — старшого солдата

КОРЖА Сергія Миколайовича (посмертно) — сержанта

КОСЕНКА Андрія Юрійовича — солдата

КРАВЧЕНКА Олександра Георгійовича — старшого лейтенанта

КРЕНЬОВА Руслана Миколайовича — старшого лейтенанта

КУЧЕРУКА Олексія Олександровича (посмертно) — старшого солдата

МАЗИРІНА Дмитра Владиславовича — молодшого лейтенанта

МАХІНІЧА Миколу Олександровича — старшого солдата

МЕДЕЛЯНА Георгія Миколайовича (посмертно) — солдата

МЕЛЬНИКА Валерія Олександровича — старшого солдата

МЄШКОВОГО Володимира Анатолійовича (посмертно) — солдата

МОРГУНА Олега Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

МУСІНА Дмитра Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

НЕСЕЛЕВСЬКОГО Володимира Вікторовича — майора

НІКУЛІНА Андрія Вікторовича — старшого сержанта

ОВОДА Артура Вікторовича — сержанта

ОВОДОВСЬКОГО Богдана Володимировича — солдата

ОЛЄШКА Валерія Івановича — солдата

ОРИНКА Володимира Володимировича (посмертно) — солдата

ОСАДЧОГО Віталія Володимировича (посмертно) — солдата

ПАХОМОВА Євгенія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ПИСЬМАКА Віталія Івановича — солдата

ПЛЮШКА Дениса Геннадійовича — лейтенанта

ПОД’ЯКОНОВА Геннадія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

РУДЯКА Сергія Івановича — головного сержанта

СЕМЕРЕНКА Андрія Вікторовича — молодшого сержанта

СОБКА Павла Івановича (посмертно) — солдата

СОЛОДОВНИКА Владислава Ігоровича — солдата

СТАРИНЦЯ Євгена Євгеновича (посмертно) — солдата

СТЕПАНОВА Олега Юрійовича — старшого солдата

СУДДЮ Єгора Валентиновича — солдата

ТАРАСЕНКА Костянтина Володимировича — солдата

ТІЩЕНКА Сергія Григоровича — солдата

ТУРЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ТХАКА Андрія В’ячеславовича (посмертно) — головного сержанта

УГЛАЧА Олександра Анатолійовича — старшого солдата

ЧЕРНИША Олександра Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЧУДАКА Ярослава Валентиновича — молодшого сержанта

ШИМКА Сергія Васильовича — молодшого сержанта

ШМИГЛЮ Сергія Сергійовича — полковника

Нагородити орденом Данила Галицького

БОДЯНОВА Сергія Івановича — полковника

ДОРОШКО Наталію Володимирівну — підполковника

ПАЛАДІЙЧУКА Віталія Валерійовича — підполковника

ТОКАРЕНКА Максима Миколайовича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АЛЕКСЄЄВА Євгена Андрійовича — солдата

АЛЕННІКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

БАБЦЯ Михайла Івановича — сержанта

БАТЮЧЕНКА Дмитра Михайловича — солдата

БЕЗСМЕРТНОГО Ігоря Андрійовича — солдата

БІЛІЧЕНКА Максима Олеговича — молодшого сержанта

БІЛОГУБА Андрія Володимировича — солдата

БОЛГОВА Ігоря Валентиновича — старшого солдата

ВАСІЛЬКОВА Назара Петровича — солдата

ВОЛОЩУКА Олега Миколайовича — сержанта

ГОНЧАРЕНКА Павла Сергійовича — солдата

ГОРШЕНІНА Михайла Володимировича — солдата

ГОРШКОВА Романа Валерійовича — старшого солдата

ГРАНЬ Альбіну Геннадіївну — солдата

ЖМУРА Андрія Івановича — молодшого сержанта

ЗОЛОТАРЬОВА Германа Артуровича — солдата

КАСЯНЦЯ Олександра Євстафійовича — солдата

КИРИЧКА Сергія Михайловича — головного сержанта

КОБРИНА Миколу Остаповича — сержанта

КОВАЛЕВСЬКОГО Юрія Костянтиновича — солдата

КОВАЛЕКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта

КОЗІНА Кирила Ігоровича — солдата

КОЛЕСНИКА Сергія Миколайовича — сержанта

КОЛЕСНИКА Юрія Івановича — майстер-сержанта

КОМАРИЦЮ Сергія Васильовича — капітана

КОРНЕЙКА Вадима Дмитровича — солдата

КОРОБКОВА Анатолія Михайловича — солдата

КОСТЕНКА Руслана Васильовича — старшого солдата

КОСТЮЧЕНКА Олександра Павловича — підполковника

КРІЛЯ Станіслава Ілліча — солдата

КУЗУБА Богдана Юрійовича — солдата

ЛЕВЧЕНКА Івана Петровича — старшого солдата

ЛЕОНТЬЄВА Олега Вікторовича — солдата

ЛИСЕНКА Дмитра Миколайовича — солдата

ЛИТВИНЕНКА Володимира Миколайовича — молодшого сержанта

ЛИЧОВА Вадима Олександровича — солдата

МАКСИМЕНКА Дениса Валерійовича — солдата

МАКСИМЧУКА Олександра Івановича — молодшого сержанта

МІЛОВІДОВА Олександра Леонідовича — солдата

МОРОЗА Євгена Олександровича — солдата

МОРОЗА Миколу Михайловича — лейтенанта

НАГОРНОГО Андрія Вікторовича — головного сержанта

НАУМЕНКА Віктора Володимировича — старшого сержанта

НЕЖИДА Олега Михайловича — солдата

НІКОЛАЙЧУКА Григорія Володимировича — солдата

НОВІКОВСЬКОГО Андрія Олеговича — молодшого лейтенанта

ОЛІФІРЕНКА Володимира Вікторовича — солдата

ОНИЩЕНКА Олександра Михайловича — старшого сержанта

ОСТРЯНИЦЮ Сергія Віталійовича — солдата

ПАРХОМЕНКА Романа Миколайовича — солдата

ПАРХОМЕНКА Юрія Олексійовича — старшого сержанта

ПЕЛЕХАЯ Валерія Сергійовича — старшого сержанта

ПЕТРИКА Артема Миколайовича — солдата

ПЕТРИШИНА Володимира Володимировича — капітана

ПЄЧНЯКА Микиту Віталійовича — солдата

ПИЛИПЦЯ Михайла Анатолійовича — сержанта

ПІДКРУГЛЯКА Олега Миколайовича — солдата

ПЛЮТУ Юрія Олеговича — молодшого сержанта

ПОЛЯКОВА Геннадія Юрійовича — солдата

ПРИХОДЬКА Артема Миколайовича — солдата

ПРОКОПЕНКА Леоніда Івановича — старшого солдата

П’ЯНОВА Андрія Станіславовича — сержанта

РАКА Миколу Івановича — солдата

РУБАНА Владислава Юрійовича — солдата

РЯСЬКА Анатолія Миколайовича — майстер-сержанта

САМОЙЛОВА Сергія Сергійовича — солдата

САРСАЛЮКА Дмитра Івановича — майора

СВИНАРСЬКОГО Дмитра Мічеславовича — капітана

СКРИЛЯ Іллю Сергійовича — солдата

СМЕРЕЧИНСЬКОГО Богдана Віталійовича — солдата

СОЛДАТЕНКА Олександра Миколайовича — солдата

СОЛОПИХІНА Андрія Вікторовича — солдата

СУРГАЯ Володимира Геннадійовича — солдата

СЮРА Олександра Анатолійовича — солдата

ТИЖНЕНКА Олександра Васильовича — старшого лейтенанта

ТІЩЕНКА Миколу Віталійовича — солдата

ТКАЧЕНКА Олексія Володимировича — солдата

ТОРГАНА Максима Анатолійовича — молодшого сержанта

ТРОФИМЧУКА Анатолія Петровича — старшого сержанта

ТЯЖКОГО Олексія Михайловича — солдата

ХАТКІНА Олександра Будулайовича — солдата

ЦИБУ Олександра Миколайовича — старшого солдата

ЧЕБОНЕНКА Андрія Станіславовича — солдата

ЧЕРНЕНКА Валерія Михайловича — майстер-сержанта

ЧЕРНИША Віктора Івановича — головного сержанта

ШВАЧКУ Павла Івановича — старшого солдата

ШЕЛЕХОВСЬКОГО Вадима Миколайовича — старшого солдата

ШМИРКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ШУСТА Євгена Григоровича — солдата

ЩЕГЛОВСЬКОГО Олександра Володимировича — сержанта

ЮРЧУКА Сергія Андрійовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БИСЬКА Володимира Миколайовича — старшого солдата

ВЕРЕМІЄНКА Владислава Олександровича — солдата

ГОЛОВЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата

КІСЛЕНКА Володимира Олександровича — старшого солдата

КОСТЮЧКА Миколу Олександровича — солдата

ЛИТВИНЕНКА Максима Сергійовича — солдата

ЛУГОВСЬКОГО Владислава Вікторовича — солдата

МАЛОГО Вадима Миколайовича — солдата

МАТЮХА Сергія Івановича — солдата

МАШТАЛІРА Павла Юрійовича — солдата

МУРАЧОВА Віктора Юрійовича — солдата

ПЕТЛЮХОВА Павла Олександровича — солдата

РОМАНЧЕНКО Юлію Андріївну — солдата

САЧКА Максима Юрійовича — солдата

СВИРИДА Олександра Миколайовича — солдата

СТОЦЬКОГО Богдана Васильовича — солдата

ЧАБАКА Андрія Анатолійовича — солдата

ШАБЛЕНКА Анатолія Григоровича — солдата

ШИМКА Юрія Миколайовича — головного сержанта

ШПАКА Олександра Володимировича — солдата

ЯРЕШКА Івана Володимировича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 червня 2022 року
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