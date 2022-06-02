Президент нагородив ще 380 воїнів. 39 – посмертно

Сайт президента України опублікував тексти двох указів про відзначення державними нагородами воїнів Збройних сил, що датовані 1 червня.

Нагороджено загалом 380 захисників і захисниць України. З них 39 – посмертно.

Про ці відзнаки у вечірньому зверненні 1 червня згадував президент Володимир Зеленський.

“Підписав сьогодні два нові укази про нагородження наших героїв. 380 учасників бойових дій відзначені нагородами. Загалом від початку повномасштабної війни вже 17 тисяч 86 захисників і захисниць України отримали ордени та інші нагороди”, – сказав він.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №382/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня ЛІПСЬКОГО Сергія Олексійовича — підполковника МАКСІМОВА Тараса Вікторовича — підполковника РЯСИКА Василя Івановича — підполковника ЧОТІЯ Андрія Леонідовича — підполковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БОГДАНОВА Дмитра Валентиновича — старшого лейтенанта ВОРОБЛЯ Ігоря Івановича — лейтенанта ДУБІЯ Іллю Віталійовича — старшого лейтенанта КАРПЕНКА Дмитра Володимировича — генерал-майора КУБАЙЧУКА Василя Борисовича — полковника КУЛАГІНА Родіона Анатолійовича — полковника МІХІНА Олексія Олеговича — підполковника ОЛЕКСЮКА Віктора Васильовича — капітана ЧОРНОБАЯ Василя Дмитровича — підполковника ШВЕЦЯ Андрія Миколайовича — підполковника Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня КУШНІРА Олександра Петровича — солдата ЯКІМОВА Андрія Миколайовича — підполковника Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АНДРУЩАКА Петра Володимировича — старшого сержанта АПЛЕВИЧА Олександра Станіславовича — підполковника АРШАВУ Максима Андрійовича — підполковника БАРТАЩУКА Віталія Петровича — капітана БЕЛЯВСЬКОГО Андрія Віталійовича — старшого солдата БЕЛЯВСЬКОГО Олександра Віталійовича — штаб-сержанта БЄЛОВА Дениса Олеговича — капітана БОЙКА Мар’яна Романовича — старшого солдата ГАЛЬОНКУ Ігоря Володимировича — лейтенанта ГЛАДКОВА Дмитра Станіславовича — старшого сержанта ГЛАДЧЕНКА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта ДОКУНІНА Олексія Віталійовича — сержанта ДОЛІНОСА Андрія Леонідовича — старшого солдата ДРОНОВА Андрія Миколайовича — лейтенанта Д’ЯКОВА Руслана Володимировича — молодшого сержанта ЖИЛУ Віктора Віталійовича — старшого солдата ЗАВОЛОКУ Костянтина Сергійовича — лейтенанта ЗАХАРЧУКА Руслана Сергійовича — старшого солдата ЗЕЛІНСЬКОГО Станіслава Павловича — сержанта ІЩЕНКА Вадима Івановича (посмертно) — солдата КИРИЛЕНКА Романа Івановича — майора КОВТУНА Олега Володимировича — солдата КОМІСАРОВА Максима Володимировича — полковника КОНЮКА Миколу Васильовича (посмертно) — старшого солдата КОТЕЛЕВСЬКОГО Станіслава Романовича — старшого лейтенанта КОЦА Вячеслава Борисовича — старшого солдата КРАВЧЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата КРИВІЦЬКОГО Валерія Петровича — молодшого сержанта КРИКОНЮКА Володимира Анатолійовича — старшого сержанта КУРИЛА Олександра Сергійовича — підполковника КУЦЕНКА Сергія Івановича (посмертно) — сержанта ЛАТІЯ Миколу Федоровича (посмертно) — солдата ЛЕБЕДИНА Сергія Михайловича — солдата ЛЮБАРСЬКОГО Дмитра Миколайовича — молодшого сержанта ЛЯША Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата МЕЛЬНИКА Михайла Михайловича — сержанта МИРГОРОДСЬКОГО Олексія Вікторовича — майора МИРОНЕНКА Артема Сергійовича — солдата МИХАЛЬЧЕНКА Сергія Олександровича (посмертно) — старшого солдата МІРОШНИЧЕНКА Олексія Володимировича — солдата МОСКВІЧЬОВА Михайла Михайловича — солдата МОШЕНКА Вадима Вікторовича (посмертно) — старшого солдата МУЗИЧУКА Анатолія Володимировича — майора НАБОКА Андрія Анатолійовича — солдата НАТЯЖКА Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого солдата САДІВНИКА Михайла Івановича — лейтенанта СЕРДЮКА Нікіту Сергійовича — капітана СКУБИЧА Олександра Степановича — старшого солдата СТАСЮКА Геннадія Віталійовича — полковника СТОЯНА Олександра Павловича — старшого солдата ТАРАНЕНКА Юрія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата ФОРТОВА Євгена Володимировича (посмертно) — старшого солдата ХЛІВНОГО Олександра Володимировича — старшого солдата ЦИГАНЕНКА Олександра Олеговича — старшого лейтенанта медичної служби ЧІКІТКІНА Юрія Сергійовича (посмертно) — солдата ШАШКІНА Олега Вікторовича — головного сержанта ШЕВЧУКА Андрія Володимировича — капітана ШЕСТАКОВА Артема Юрійовича (посмертно) — старшого солдата ШУЛЯКА Олексія Анатолійовича — майора ЮРЧАКА Володимира Сергійовича — лейтенанта ЯВОРСЬКОГО Максима Олександровича — молодшого сержанта ЯРОШЕНКА Владислава Анатолійовича — старшого солдата Нагородити орденом Данила Галицького ГРЕСЄВА Миколу Вікторовича — полковника ДІДЕЙЧУКА Ігоря Вікторовича — полковника ЗАКАПКА Олександра Григоровича — полковника МАЙСТРУКА Петра Григоровича — полковника МАМАЯ Олександра Юрійовича — полковника МАЦЕЯ Дмитра Михайловича — лейтенанта ПЕТРОВА Андрія Валерійовича — підполковника РЕЗНІЧЕНКА Олександра Анатолійовича — полковника САНДУЛА Миколу Миколайовича — полковника СОЧИВЦЯ Віталія Петровича — полковника ХАБАРОВА Андрія Валентиновича — полковника ШВИДЧЕНКА Владислава Володимировича — підполковника ШЕВЦОВА Юрія Сергійовича — полковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БАГРІЯ Дениса Миколайовича — солдата БАЖУРУ Миколу Васильовича — старшого сержанта БІЛОУСА Юрія Васильовича — солдата БІЛЯЄВА Михайла Георгійовича — солдата БОІШТЯНА Василя Даниловича — солдата ВАСКАНА Ярослава Георгійовича — старшого лейтенанта ВАХНЕНКА Олега Васильовича — старшого сержанта ГЕНИКА Богдана Богдановича — майстер-сержанта ГОЛОВЧЕНКА Олега Володимировича — підполковника ГРЕЧАНА Владислава Сергійовича — старшого солдата ГРОСУЛА Ігоря Віталійовича — сержанта ГУЦАНУ Михайла Харлампійовича — солдата ДЕМ’ЯНЧУКА Олега Вадимовича — солдата ДЖУСА Мирона Володимировича — солдата ДІДКІВСЬКОГО Романа Віталійовича — солдата ДОМБРОВСЬКОГО Віталія Володимировича — солдата ДРОБОТА Романа Григоровича — молодшого сержанта ДЬОРДЯЯ Андрія Романовича — лейтенанта ДЯЧУКА Івана Павловича — сержанта ЖЕЛЯСКА Володимира Володимировича — солдата ЖЕРЕБЛЮКА Геннадія Едуардовича — солдата ЗАГРАЯ Сергія Миколайовича — молодшого лейтенанта ЗЕЛЕНЧУКА Максима Мироновича — солдата ІЩЕНКА Олексія Валерійовича — підполковника КАЛИНОВСЬКОГО Ігоря Вадимовича — майора КВАСНЮКА Дмитра Володимировича — солдата КИЧКИРУКА Віктора Валентиновича — солдата КОХАНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата КРИВОРУЧКА Артема Вікторовича — сержанта КУБЕНКА Вячеслава Петровича — головного сержанта КУЗЬМИКА Богдана Романовича — сержанта ЛУКСА Володимира Івановича — солдата МАКАРОВА Валерія Дмитровича — солдата МАКЕДОНЦЯ Олександра Михайловича — старшого солдата МАЛЮСЬКОГО Володимира Валерійовича — старшого солдата МИХАЙЛИКА Анатолія Сергійовича — старшого солдата МІРОШНІЧЕНКА Олександра Павловича — солдата МОКЛИЦЮ Юрія Володимировича — солдата МУРАЛЯ Богдана Ігоровича — солдата МЯСКАЛЮКА Ігоря Васильовича — молодшого сержанта НАГЛЮКА Артура Володимировича — солдата НАГЛЮКА Романа Володимировича — головного сержанта НАСАЛЬСЬКОГО Михайла Дмитровича — капітана НІКІТІНА Віктора Олеговича — молодшого сержанта НІМКА Дмитра Васильовича — солдата ОСТАПОВА Івана Юрійовича — солдата ПАПІРОВСЬКОГО Олександра Олександровича — лейтенанта ПЕТРОВА Петра Анатолійовича — солдата ПОГОРЄЛОВА Богдана Анатолійовича — солдата ПОЛОЖИВЦЯ Володимира Олександровича — старшого солдата РАГІМОВА Тофіка Таіровича — старшого солдата РАДЧЕНКА Олексія Вікторовича — солдата РЕЗНІЧЕНКА Дмитра Анатолійовича — солдата РИЧАКА Андрія Миколайовича — солдата РУДАСА Віталія Михайловича — солдата РЯБОКОНЯ Станіслава Володимировича — солдата САВЧУКА Олексія Миколайовича — солдата СИРОТУ Олександра Івановича — старшого солдата СІКОРСЬКОГО Богдана Євгенійовича — старшого солдата СІНЧУКА Дмитра Владиславовича — солдата СЛОБОДЕНЮКА Олександра Леонідовича — солдата СЛОБОДЯНА Василя Богдановича — молодшого сержанта СМАЛІЯ Юрія Вікторовича — солдата СТРЕЛЬНІКОВА Ігоря Олександровича — солдата СУХАРЬОВА Сергія Леонідовича — старшого солдата СУХОГО Миколу Петровича — старшого солдата СУХОДОЛЬСЬКОГО Володимира Івановича — головного сержанта ТИМОЩУКА Петра Олександровича — солдата ТИМЧИНУ Мар’яна Михайловича — солдата ТИМЧУКА Сергія Анатолійовича — старшого лейтенанта ТКАЧА Романа Юрійовича — солдата ТУЛІКА Ігоря Васильовича — молодшого сержанта ФЕЛІКА Володимира Михайловича — капітана ФІЛІМОНЕНКОВА Петра Васильовича — старшого сержанта ЦИМБАЛА Андрія Олеговича — старшого лейтенанта ЦУРИКА Дениса Івановича — солдата ЧЕБАНОВА Олександра Вікторовича — солдата ЧЕРВОНЕЦЬКОГО Максима Валентиновича — солдата ЧУБИКА Ігоря Олександровича — старшого солдата ШЕВЧЕНКА Олександра Сергійовича — солдата ШЕГЕТУ Івана Васильовича — солдата ШЕРМІРЗАЄВА Валентина Геннадійовича (посмертно) — старшого сержанта ШУФЛЯДУ Володимира Володимировича — солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БОБРІВНИКА Вадима Володимировича (посмертно) — солдата ГОДОВАНЮКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата ДРОНЧКОВСЬКОГО Олега Борисовича — полковника КОШЕЛЬКОВА Миколу Олександровича — сержанта КРАСНОБОРОДКІНА Максима Вікторовича — молодшого сержанта КУКОБУ Сергія Миколайовича — старшого солдата КУРДИБАХУ Іллю Станіславовича — солдата ПОДШУМЛЯКА Мирослава Анатолійовича — старшого солдата РОМАНЦЯ Максима Вікторовича — старшого солдата СВИНОБОЯ Івана Петровича — сержанта ТОНКОНОЖЕНКА Юрія Володимировича — майора ТРОФІМОВА Анатолія Федоровича — старшого сержанта ФАДЄЄВА Олександра Вячеславовича — старшого сержанта ЧОРНОМОРЦЯ Михайла Васильовича — старшого сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 1 червня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №381/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня АНТОХІНА Валентина Валер’яновича — підполковника ВОРОШИЛОВА Ігоря Сергійовича — майора ГЛОБІНА Тараса Михайловича — лейтенанта ЄРКА Олександра Сергійовича — молодшого лейтенанта ЗАЙЧЕНКА Анатолія Володимировича — капітана КІФОРЕНКА Ігоря Миколайовича — полковника КРУПСЬКОГО Олександра Костянтиновича — старшого лейтенанта ЛАВРИНЕНКА Сергія Анатолійовича — капітана ЛЕНЯ Максима Павловича — підполковника ПРОЦИКА Юрія Михайловича — майора ПРЯДКА Володимира Івановича — підполковника РОДІКОВА Сергія Володимировича — капітана СТЕБНОВСЬКОГО Сергія Валерійовича — підполковника ТАРНОВСЬКОГО Юрія Петровича — капітана ФУРКАЛА Тараса Васильовича — капітана ХОЛОДА Валерія Миколайовича — старшого лейтенанта ЯНГАЄВА Руслана Хакимовича — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АНДРУСОВИЧА Євгена Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта БІЛОГО Артема Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта БУЧИНА Сергія Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта ВОЗНЮКА Богдана Валерійовича — старшого солдата ГЕЛІКОНОВА Володимира Сергійовича (посмертно) — старшого солдата ГЛИНЯНОГО Вячеслава Миколайовича — старшого солдата ГОЛТВЯНСЬКОГО Євгена Івановича — молодшого сержанта ГОНТАРЯ Володимира Володимировича — солдата ГУСАКА Олега Олександровича — старшого солдата ДАНИЛЕНКА Юрія Григоровича — солдата ДЕМЧЕНКА Олександра Володимировича — майора ДРОЗДОВА Сергія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта ДУХІНА Василя Івановича — старшого сержанта ЗАБЛОТСЬКОГО Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата КАЛІНІНА Олексія Олеговича — старшого солдата КАЛІНЧЕНКА Володимира Володимировича (посмертно) — солдата КАЛЯФІЦЬКОГО Андрія Володимировича (посмертно) — солдата КАРЄТНІКОВА Віктора Ігоровича — старшого лейтенанта КАРП’ЮКА Сергія Івановича — старшого сержанта КОНАРЕВА Олександра Володимировича — старшого солдата КОРЖА Сергія Миколайовича (посмертно) — сержанта КОСЕНКА Андрія Юрійовича — солдата КРАВЧЕНКА Олександра Георгійовича — старшого лейтенанта КРЕНЬОВА Руслана Миколайовича — старшого лейтенанта КУЧЕРУКА Олексія Олександровича (посмертно) — старшого солдата МАЗИРІНА Дмитра Владиславовича — молодшого лейтенанта МАХІНІЧА Миколу Олександровича — старшого солдата МЕДЕЛЯНА Георгія Миколайовича (посмертно) — солдата МЕЛЬНИКА Валерія Олександровича — старшого солдата МЄШКОВОГО Володимира Анатолійовича (посмертно) — солдата МОРГУНА Олега Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта МУСІНА Дмитра Олександровича (посмертно) — старшого сержанта НЕСЕЛЕВСЬКОГО Володимира Вікторовича — майора НІКУЛІНА Андрія Вікторовича — старшого сержанта ОВОДА Артура Вікторовича — сержанта ОВОДОВСЬКОГО Богдана Володимировича — солдата ОЛЄШКА Валерія Івановича — солдата ОРИНКА Володимира Володимировича (посмертно) — солдата ОСАДЧОГО Віталія Володимировича (посмертно) — солдата ПАХОМОВА Євгенія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата ПИСЬМАКА Віталія Івановича — солдата ПЛЮШКА Дениса Геннадійовича — лейтенанта ПОД’ЯКОНОВА Геннадія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата РУДЯКА Сергія Івановича — головного сержанта СЕМЕРЕНКА Андрія Вікторовича — молодшого сержанта СОБКА Павла Івановича (посмертно) — солдата СОЛОДОВНИКА Владислава Ігоровича — солдата СТАРИНЦЯ Євгена Євгеновича (посмертно) — солдата СТЕПАНОВА Олега Юрійовича — старшого солдата СУДДЮ Єгора Валентиновича — солдата ТАРАСЕНКА Костянтина Володимировича — солдата ТІЩЕНКА Сергія Григоровича — солдата ТУРЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта ТХАКА Андрія В’ячеславовича (посмертно) — головного сержанта УГЛАЧА Олександра Анатолійовича — старшого солдата ЧЕРНИША Олександра Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта ЧУДАКА Ярослава Валентиновича — молодшого сержанта ШИМКА Сергія Васильовича — молодшого сержанта ШМИГЛЮ Сергія Сергійовича — полковника Нагородити орденом Данила Галицького БОДЯНОВА Сергія Івановича — полковника ДОРОШКО Наталію Володимирівну — підполковника ПАЛАДІЙЧУКА Віталія Валерійовича — підполковника ТОКАРЕНКА Максима Миколайовича — полковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АЛЕКСЄЄВА Євгена Андрійовича — солдата АЛЕННІКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта БАБЦЯ Михайла Івановича — сержанта БАТЮЧЕНКА Дмитра Михайловича — солдата БЕЗСМЕРТНОГО Ігоря Андрійовича — солдата БІЛІЧЕНКА Максима Олеговича — молодшого сержанта БІЛОГУБА Андрія Володимировича — солдата БОЛГОВА Ігоря Валентиновича — старшого солдата ВАСІЛЬКОВА Назара Петровича — солдата ВОЛОЩУКА Олега Миколайовича — сержанта ГОНЧАРЕНКА Павла Сергійовича — солдата ГОРШЕНІНА Михайла Володимировича — солдата ГОРШКОВА Романа Валерійовича — старшого солдата ГРАНЬ Альбіну Геннадіївну — солдата ЖМУРА Андрія Івановича — молодшого сержанта ЗОЛОТАРЬОВА Германа Артуровича — солдата КАСЯНЦЯ Олександра Євстафійовича — солдата КИРИЧКА Сергія Михайловича — головного сержанта КОБРИНА Миколу Остаповича — сержанта КОВАЛЕВСЬКОГО Юрія Костянтиновича — солдата КОВАЛЕКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта КОЗІНА Кирила Ігоровича — солдата КОЛЕСНИКА Сергія Миколайовича — сержанта КОЛЕСНИКА Юрія Івановича — майстер-сержанта КОМАРИЦЮ Сергія Васильовича — капітана КОРНЕЙКА Вадима Дмитровича — солдата КОРОБКОВА Анатолія Михайловича — солдата КОСТЕНКА Руслана Васильовича — старшого солдата КОСТЮЧЕНКА Олександра Павловича — підполковника КРІЛЯ Станіслава Ілліча — солдата КУЗУБА Богдана Юрійовича — солдата ЛЕВЧЕНКА Івана Петровича — старшого солдата ЛЕОНТЬЄВА Олега Вікторовича — солдата ЛИСЕНКА Дмитра Миколайовича — солдата ЛИТВИНЕНКА Володимира Миколайовича — молодшого сержанта ЛИЧОВА Вадима Олександровича — солдата МАКСИМЕНКА Дениса Валерійовича — солдата МАКСИМЧУКА Олександра Івановича — молодшого сержанта МІЛОВІДОВА Олександра Леонідовича — солдата МОРОЗА Євгена Олександровича — солдата МОРОЗА Миколу Михайловича — лейтенанта НАГОРНОГО Андрія Вікторовича — головного сержанта НАУМЕНКА Віктора Володимировича — старшого сержанта НЕЖИДА Олега Михайловича — солдата НІКОЛАЙЧУКА Григорія Володимировича — солдата НОВІКОВСЬКОГО Андрія Олеговича — молодшого лейтенанта ОЛІФІРЕНКА Володимира Вікторовича — солдата ОНИЩЕНКА Олександра Михайловича — старшого сержанта ОСТРЯНИЦЮ Сергія Віталійовича — солдата ПАРХОМЕНКА Романа Миколайовича — солдата ПАРХОМЕНКА Юрія Олексійовича — старшого сержанта ПЕЛЕХАЯ Валерія Сергійовича — старшого сержанта ПЕТРИКА Артема Миколайовича — солдата ПЕТРИШИНА Володимира Володимировича — капітана ПЄЧНЯКА Микиту Віталійовича — солдата ПИЛИПЦЯ Михайла Анатолійовича — сержанта ПІДКРУГЛЯКА Олега Миколайовича — солдата ПЛЮТУ Юрія Олеговича — молодшого сержанта ПОЛЯКОВА Геннадія Юрійовича — солдата ПРИХОДЬКА Артема Миколайовича — солдата ПРОКОПЕНКА Леоніда Івановича — старшого солдата П’ЯНОВА Андрія Станіславовича — сержанта РАКА Миколу Івановича — солдата РУБАНА Владислава Юрійовича — солдата РЯСЬКА Анатолія Миколайовича — майстер-сержанта САМОЙЛОВА Сергія Сергійовича — солдата САРСАЛЮКА Дмитра Івановича — майора СВИНАРСЬКОГО Дмитра Мічеславовича — капітана СКРИЛЯ Іллю Сергійовича — солдата СМЕРЕЧИНСЬКОГО Богдана Віталійовича — солдата СОЛДАТЕНКА Олександра Миколайовича — солдата СОЛОПИХІНА Андрія Вікторовича — солдата СУРГАЯ Володимира Геннадійовича — солдата СЮРА Олександра Анатолійовича — солдата ТИЖНЕНКА Олександра Васильовича — старшого лейтенанта ТІЩЕНКА Миколу Віталійовича — солдата ТКАЧЕНКА Олексія Володимировича — солдата ТОРГАНА Максима Анатолійовича — молодшого сержанта ТРОФИМЧУКА Анатолія Петровича — старшого сержанта ТЯЖКОГО Олексія Михайловича — солдата ХАТКІНА Олександра Будулайовича — солдата ЦИБУ Олександра Миколайовича — старшого солдата ЧЕБОНЕНКА Андрія Станіславовича — солдата ЧЕРНЕНКА Валерія Михайловича — майстер-сержанта ЧЕРНИША Віктора Івановича — головного сержанта ШВАЧКУ Павла Івановича — старшого солдата ШЕЛЕХОВСЬКОГО Вадима Миколайовича — старшого солдата ШМИРКА Олександра Сергійовича — старшого солдата ШУСТА Євгена Григоровича — солдата ЩЕГЛОВСЬКОГО Олександра Володимировича — сержанта ЮРЧУКА Сергія Андрійовича — старшого солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БИСЬКА Володимира Миколайовича — старшого солдата ВЕРЕМІЄНКА Владислава Олександровича — солдата ГОЛОВЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата КІСЛЕНКА Володимира Олександровича — старшого солдата КОСТЮЧКА Миколу Олександровича — солдата ЛИТВИНЕНКА Максима Сергійовича — солдата ЛУГОВСЬКОГО Владислава Вікторовича — солдата МАЛОГО Вадима Миколайовича — солдата МАТЮХА Сергія Івановича — солдата МАШТАЛІРА Павла Юрійовича — солдата МУРАЧОВА Віктора Юрійовича — солдата ПЕТЛЮХОВА Павла Олександровича — солдата РОМАНЧЕНКО Юлію Андріївну — солдата САЧКА Максима Юрійовича — солдата СВИРИДА Олександра Миколайовича — солдата СТОЦЬКОГО Богдана Васильовича — солдата ЧАБАКА Андрія Анатолійовича — солдата ШАБЛЕНКА Анатолія Григоровича — солдата ШИМКА Юрія Миколайовича — головного сержанта ШПАКА Олександра Володимировича — солдата ЯРЕШКА Івана Володимировича — старшого солдата. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 1 червня 2022 року