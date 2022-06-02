Президент нагородив ще 380 воїнів. 39 – посмертно

Сайт президента України опублікував тексти двох указів про відзначення державними нагородами воїнів Збройних сил, що датовані 1 червня.
Нагороджено загалом 380 захисників і захисниць України. З них 39 – посмертно.
Про ці відзнаки у вечірньому зверненні 1 червня згадував президент Володимир Зеленський.
“Підписав сьогодні два нові укази про нагородження наших героїв. 380 учасників бойових дій відзначені нагородами. Загалом від початку повномасштабної війни вже 17 тисяч 86 захисників і захисниць України отримали ордени та інші нагороди”, – сказав він.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЛІПСЬКОГО Сергія Олексійовича — підполковника
МАКСІМОВА Тараса Вікторовича — підполковника
РЯСИКА Василя Івановича — підполковника
ЧОТІЯ Андрія Леонідовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОГДАНОВА Дмитра Валентиновича — старшого лейтенанта
ВОРОБЛЯ Ігоря Івановича — лейтенанта
ДУБІЯ Іллю Віталійовича — старшого лейтенанта
КАРПЕНКА Дмитра Володимировича — генерал-майора
КУБАЙЧУКА Василя Борисовича — полковника
КУЛАГІНА Родіона Анатолійовича — полковника
МІХІНА Олексія Олеговича — підполковника
ОЛЕКСЮКА Віктора Васильовича — капітана
ЧОРНОБАЯ Василя Дмитровича — підполковника
ШВЕЦЯ Андрія Миколайовича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
КУШНІРА Олександра Петровича — солдата
ЯКІМОВА Андрія Миколайовича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АНДРУЩАКА Петра Володимировича — старшого сержанта
АПЛЕВИЧА Олександра Станіславовича — підполковника
АРШАВУ Максима Андрійовича — підполковника
БАРТАЩУКА Віталія Петровича — капітана
БЕЛЯВСЬКОГО Андрія Віталійовича — старшого солдата
БЕЛЯВСЬКОГО Олександра Віталійовича — штаб-сержанта
БЄЛОВА Дениса Олеговича — капітана
БОЙКА Мар’яна Романовича — старшого солдата
ГАЛЬОНКУ Ігоря Володимировича — лейтенанта
ГЛАДКОВА Дмитра Станіславовича — старшого сержанта
ГЛАДЧЕНКА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта
ДОКУНІНА Олексія Віталійовича — сержанта
ДОЛІНОСА Андрія Леонідовича — старшого солдата
ДРОНОВА Андрія Миколайовича — лейтенанта
Д’ЯКОВА Руслана Володимировича — молодшого сержанта
ЖИЛУ Віктора Віталійовича — старшого солдата
ЗАВОЛОКУ Костянтина Сергійовича — лейтенанта
ЗАХАРЧУКА Руслана Сергійовича — старшого солдата
ЗЕЛІНСЬКОГО Станіслава Павловича — сержанта
ІЩЕНКА Вадима Івановича (посмертно) — солдата
КИРИЛЕНКА Романа Івановича — майора
КОВТУНА Олега Володимировича — солдата
КОМІСАРОВА Максима Володимировича — полковника
КОНЮКА Миколу Васильовича (посмертно) — старшого солдата
КОТЕЛЕВСЬКОГО Станіслава Романовича — старшого лейтенанта
КОЦА Вячеслава Борисовича — старшого солдата
КРАВЧЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
КРИВІЦЬКОГО Валерія Петровича — молодшого сержанта
КРИКОНЮКА Володимира Анатолійовича — старшого сержанта
КУРИЛА Олександра Сергійовича — підполковника
КУЦЕНКА Сергія Івановича (посмертно) — сержанта
ЛАТІЯ Миколу Федоровича (посмертно) — солдата
ЛЕБЕДИНА Сергія Михайловича — солдата
ЛЮБАРСЬКОГО Дмитра Миколайовича — молодшого сержанта
ЛЯША Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
МЕЛЬНИКА Михайла Михайловича — сержанта
МИРГОРОДСЬКОГО Олексія Вікторовича — майора
МИРОНЕНКА Артема Сергійовича — солдата
МИХАЛЬЧЕНКА Сергія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
МІРОШНИЧЕНКА Олексія Володимировича — солдата
МОСКВІЧЬОВА Михайла Михайловича — солдата
МОШЕНКА Вадима Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
МУЗИЧУКА Анатолія Володимировича — майора
НАБОКА Андрія Анатолійовича — солдата
НАТЯЖКА Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
САДІВНИКА Михайла Івановича — лейтенанта
СЕРДЮКА Нікіту Сергійовича — капітана
СКУБИЧА Олександра Степановича — старшого солдата
СТАСЮКА Геннадія Віталійовича — полковника
СТОЯНА Олександра Павловича — старшого солдата
ТАРАНЕНКА Юрія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
ФОРТОВА Євгена Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ХЛІВНОГО Олександра Володимировича — старшого солдата
ЦИГАНЕНКА Олександра Олеговича — старшого лейтенанта медичної служби
ЧІКІТКІНА Юрія Сергійовича (посмертно) — солдата
ШАШКІНА Олега Вікторовича — головного сержанта
ШЕВЧУКА Андрія Володимировича — капітана
ШЕСТАКОВА Артема Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
ШУЛЯКА Олексія Анатолійовича — майора
ЮРЧАКА Володимира Сергійовича — лейтенанта
ЯВОРСЬКОГО Максима Олександровича — молодшого сержанта
ЯРОШЕНКА Владислава Анатолійовича — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ГРЕСЄВА Миколу Вікторовича — полковника
ДІДЕЙЧУКА Ігоря Вікторовича — полковника
ЗАКАПКА Олександра Григоровича — полковника
МАЙСТРУКА Петра Григоровича — полковника
МАМАЯ Олександра Юрійовича — полковника
МАЦЕЯ Дмитра Михайловича — лейтенанта
ПЕТРОВА Андрія Валерійовича — підполковника
РЕЗНІЧЕНКА Олександра Анатолійовича — полковника
САНДУЛА Миколу Миколайовича — полковника
СОЧИВЦЯ Віталія Петровича — полковника
ХАБАРОВА Андрія Валентиновича — полковника
ШВИДЧЕНКА Владислава Володимировича — підполковника
ШЕВЦОВА Юрія Сергійовича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАГРІЯ Дениса Миколайовича — солдата
БАЖУРУ Миколу Васильовича — старшого сержанта
БІЛОУСА Юрія Васильовича — солдата
БІЛЯЄВА Михайла Георгійовича — солдата
БОІШТЯНА Василя Даниловича — солдата
ВАСКАНА Ярослава Георгійовича — старшого лейтенанта
ВАХНЕНКА Олега Васильовича — старшого сержанта
ГЕНИКА Богдана Богдановича — майстер-сержанта
ГОЛОВЧЕНКА Олега Володимировича — підполковника
ГРЕЧАНА Владислава Сергійовича — старшого солдата
ГРОСУЛА Ігоря Віталійовича — сержанта
ГУЦАНУ Михайла Харлампійовича — солдата
ДЕМ’ЯНЧУКА Олега Вадимовича — солдата
ДЖУСА Мирона Володимировича — солдата
ДІДКІВСЬКОГО Романа Віталійовича — солдата
ДОМБРОВСЬКОГО Віталія Володимировича — солдата
ДРОБОТА Романа Григоровича — молодшого сержанта
ДЬОРДЯЯ Андрія Романовича — лейтенанта
ДЯЧУКА Івана Павловича — сержанта
ЖЕЛЯСКА Володимира Володимировича — солдата
ЖЕРЕБЛЮКА Геннадія Едуардовича — солдата
ЗАГРАЯ Сергія Миколайовича — молодшого лейтенанта
ЗЕЛЕНЧУКА Максима Мироновича — солдата
ІЩЕНКА Олексія Валерійовича — підполковника
КАЛИНОВСЬКОГО Ігоря Вадимовича — майора
КВАСНЮКА Дмитра Володимировича — солдата
КИЧКИРУКА Віктора Валентиновича — солдата
КОХАНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата
КРИВОРУЧКА Артема Вікторовича — сержанта
КУБЕНКА Вячеслава Петровича — головного сержанта
КУЗЬМИКА Богдана Романовича — сержанта
ЛУКСА Володимира Івановича — солдата
МАКАРОВА Валерія Дмитровича — солдата
МАКЕДОНЦЯ Олександра Михайловича — старшого солдата
МАЛЮСЬКОГО Володимира Валерійовича — старшого солдата
МИХАЙЛИКА Анатолія Сергійовича — старшого солдата
МІРОШНІЧЕНКА Олександра Павловича — солдата
МОКЛИЦЮ Юрія Володимировича — солдата
МУРАЛЯ Богдана Ігоровича — солдата
МЯСКАЛЮКА Ігоря Васильовича — молодшого сержанта
НАГЛЮКА Артура Володимировича — солдата
НАГЛЮКА Романа Володимировича — головного сержанта
НАСАЛЬСЬКОГО Михайла Дмитровича — капітана
НІКІТІНА Віктора Олеговича — молодшого сержанта
НІМКА Дмитра Васильовича — солдата
ОСТАПОВА Івана Юрійовича — солдата
ПАПІРОВСЬКОГО Олександра Олександровича — лейтенанта
ПЕТРОВА Петра Анатолійовича — солдата
ПОГОРЄЛОВА Богдана Анатолійовича — солдата
ПОЛОЖИВЦЯ Володимира Олександровича — старшого солдата
РАГІМОВА Тофіка Таіровича — старшого солдата
РАДЧЕНКА Олексія Вікторовича — солдата
РЕЗНІЧЕНКА Дмитра Анатолійовича — солдата
РИЧАКА Андрія Миколайовича — солдата
РУДАСА Віталія Михайловича — солдата
РЯБОКОНЯ Станіслава Володимировича — солдата
САВЧУКА Олексія Миколайовича — солдата
СИРОТУ Олександра Івановича — старшого солдата
СІКОРСЬКОГО Богдана Євгенійовича — старшого солдата
СІНЧУКА Дмитра Владиславовича — солдата
СЛОБОДЕНЮКА Олександра Леонідовича — солдата
СЛОБОДЯНА Василя Богдановича — молодшого сержанта
СМАЛІЯ Юрія Вікторовича — солдата
СТРЕЛЬНІКОВА Ігоря Олександровича — солдата
СУХАРЬОВА Сергія Леонідовича — старшого солдата
СУХОГО Миколу Петровича — старшого солдата
СУХОДОЛЬСЬКОГО Володимира Івановича — головного сержанта
ТИМОЩУКА Петра Олександровича — солдата
ТИМЧИНУ Мар’яна Михайловича — солдата
ТИМЧУКА Сергія Анатолійовича — старшого лейтенанта
ТКАЧА Романа Юрійовича — солдата
ТУЛІКА Ігоря Васильовича — молодшого сержанта
ФЕЛІКА Володимира Михайловича — капітана
ФІЛІМОНЕНКОВА Петра Васильовича — старшого сержанта
ЦИМБАЛА Андрія Олеговича — старшого лейтенанта
ЦУРИКА Дениса Івановича — солдата
ЧЕБАНОВА Олександра Вікторовича — солдата
ЧЕРВОНЕЦЬКОГО Максима Валентиновича — солдата
ЧУБИКА Ігоря Олександровича — старшого солдата
ШЕВЧЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
ШЕГЕТУ Івана Васильовича — солдата
ШЕРМІРЗАЄВА Валентина Геннадійовича (посмертно) — старшого сержанта
ШУФЛЯДУ Володимира Володимировича — солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БОБРІВНИКА Вадима Володимировича (посмертно) — солдата
ГОДОВАНЮКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
ДРОНЧКОВСЬКОГО Олега Борисовича — полковника
КОШЕЛЬКОВА Миколу Олександровича — сержанта
КРАСНОБОРОДКІНА Максима Вікторовича — молодшого сержанта
КУКОБУ Сергія Миколайовича — старшого солдата
КУРДИБАХУ Іллю Станіславовича — солдата
ПОДШУМЛЯКА Мирослава Анатолійовича — старшого солдата
РОМАНЦЯ Максима Вікторовича — старшого солдата
СВИНОБОЯ Івана Петровича — сержанта
ТОНКОНОЖЕНКА Юрія Володимировича — майора
ТРОФІМОВА Анатолія Федоровича — старшого сержанта
ФАДЄЄВА Олександра Вячеславовича — старшого сержанта
ЧОРНОМОРЦЯ Михайла Васильовича — старшого сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АНТОХІНА Валентина Валер’яновича — підполковника
ВОРОШИЛОВА Ігоря Сергійовича — майора
ГЛОБІНА Тараса Михайловича — лейтенанта
ЄРКА Олександра Сергійовича — молодшого лейтенанта
ЗАЙЧЕНКА Анатолія Володимировича — капітана
КІФОРЕНКА Ігоря Миколайовича — полковника
КРУПСЬКОГО Олександра Костянтиновича — старшого лейтенанта
ЛАВРИНЕНКА Сергія Анатолійовича — капітана
ЛЕНЯ Максима Павловича — підполковника
ПРОЦИКА Юрія Михайловича — майора
ПРЯДКА Володимира Івановича — підполковника
РОДІКОВА Сергія Володимировича — капітана
СТЕБНОВСЬКОГО Сергія Валерійовича — підполковника
ТАРНОВСЬКОГО Юрія Петровича — капітана
ФУРКАЛА Тараса Васильовича — капітана
ХОЛОДА Валерія Миколайовича — старшого лейтенанта
ЯНГАЄВА Руслана Хакимовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АНДРУСОВИЧА Євгена Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта
БІЛОГО Артема Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
БУЧИНА Сергія Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта
ВОЗНЮКА Богдана Валерійовича — старшого солдата
ГЕЛІКОНОВА Володимира Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ГЛИНЯНОГО Вячеслава Миколайовича — старшого солдата
ГОЛТВЯНСЬКОГО Євгена Івановича — молодшого сержанта
ГОНТАРЯ Володимира Володимировича — солдата
ГУСАКА Олега Олександровича — старшого солдата
ДАНИЛЕНКА Юрія Григоровича — солдата
ДЕМЧЕНКА Олександра Володимировича — майора
ДРОЗДОВА Сергія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ДУХІНА Василя Івановича — старшого сержанта
ЗАБЛОТСЬКОГО Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
КАЛІНІНА Олексія Олеговича — старшого солдата
КАЛІНЧЕНКА Володимира Володимировича (посмертно) — солдата
КАЛЯФІЦЬКОГО Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
КАРЄТНІКОВА Віктора Ігоровича — старшого лейтенанта
КАРП’ЮКА Сергія Івановича — старшого сержанта
КОНАРЕВА Олександра Володимировича — старшого солдата
КОРЖА Сергія Миколайовича (посмертно) — сержанта
КОСЕНКА Андрія Юрійовича — солдата
КРАВЧЕНКА Олександра Георгійовича — старшого лейтенанта
КРЕНЬОВА Руслана Миколайовича — старшого лейтенанта
КУЧЕРУКА Олексія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
МАЗИРІНА Дмитра Владиславовича — молодшого лейтенанта
МАХІНІЧА Миколу Олександровича — старшого солдата
МЕДЕЛЯНА Георгія Миколайовича (посмертно) — солдата
МЕЛЬНИКА Валерія Олександровича — старшого солдата
МЄШКОВОГО Володимира Анатолійовича (посмертно) — солдата
МОРГУНА Олега Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
МУСІНА Дмитра Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
НЕСЕЛЕВСЬКОГО Володимира Вікторовича — майора
НІКУЛІНА Андрія Вікторовича — старшого сержанта
ОВОДА Артура Вікторовича — сержанта
ОВОДОВСЬКОГО Богдана Володимировича — солдата
ОЛЄШКА Валерія Івановича — солдата
ОРИНКА Володимира Володимировича (посмертно) — солдата
ОСАДЧОГО Віталія Володимировича (посмертно) — солдата
ПАХОМОВА Євгенія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ПИСЬМАКА Віталія Івановича — солдата
ПЛЮШКА Дениса Геннадійовича — лейтенанта
ПОД’ЯКОНОВА Геннадія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
РУДЯКА Сергія Івановича — головного сержанта
СЕМЕРЕНКА Андрія Вікторовича — молодшого сержанта
СОБКА Павла Івановича (посмертно) — солдата
СОЛОДОВНИКА Владислава Ігоровича — солдата
СТАРИНЦЯ Євгена Євгеновича (посмертно) — солдата
СТЕПАНОВА Олега Юрійовича — старшого солдата
СУДДЮ Єгора Валентиновича — солдата
ТАРАСЕНКА Костянтина Володимировича — солдата
ТІЩЕНКА Сергія Григоровича — солдата
ТУРЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
ТХАКА Андрія В’ячеславовича (посмертно) — головного сержанта
УГЛАЧА Олександра Анатолійовича — старшого солдата
ЧЕРНИША Олександра Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЧУДАКА Ярослава Валентиновича — молодшого сержанта
ШИМКА Сергія Васильовича — молодшого сержанта
ШМИГЛЮ Сергія Сергійовича — полковника
Нагородити орденом Данила Галицького
БОДЯНОВА Сергія Івановича — полковника
ДОРОШКО Наталію Володимирівну — підполковника
ПАЛАДІЙЧУКА Віталія Валерійовича — підполковника
ТОКАРЕНКА Максима Миколайовича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АЛЕКСЄЄВА Євгена Андрійовича — солдата
АЛЕННІКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
БАБЦЯ Михайла Івановича — сержанта
БАТЮЧЕНКА Дмитра Михайловича — солдата
БЕЗСМЕРТНОГО Ігоря Андрійовича — солдата
БІЛІЧЕНКА Максима Олеговича — молодшого сержанта
БІЛОГУБА Андрія Володимировича — солдата
БОЛГОВА Ігоря Валентиновича — старшого солдата
ВАСІЛЬКОВА Назара Петровича — солдата
ВОЛОЩУКА Олега Миколайовича — сержанта
ГОНЧАРЕНКА Павла Сергійовича — солдата
ГОРШЕНІНА Михайла Володимировича — солдата
ГОРШКОВА Романа Валерійовича — старшого солдата
ГРАНЬ Альбіну Геннадіївну — солдата
ЖМУРА Андрія Івановича — молодшого сержанта
ЗОЛОТАРЬОВА Германа Артуровича — солдата
КАСЯНЦЯ Олександра Євстафійовича — солдата
КИРИЧКА Сергія Михайловича — головного сержанта
КОБРИНА Миколу Остаповича — сержанта
КОВАЛЕВСЬКОГО Юрія Костянтиновича — солдата
КОВАЛЕКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
КОЗІНА Кирила Ігоровича — солдата
КОЛЕСНИКА Сергія Миколайовича — сержанта
КОЛЕСНИКА Юрія Івановича — майстер-сержанта
КОМАРИЦЮ Сергія Васильовича — капітана
КОРНЕЙКА Вадима Дмитровича — солдата
КОРОБКОВА Анатолія Михайловича — солдата
КОСТЕНКА Руслана Васильовича — старшого солдата
КОСТЮЧЕНКА Олександра Павловича — підполковника
КРІЛЯ Станіслава Ілліча — солдата
КУЗУБА Богдана Юрійовича — солдата
ЛЕВЧЕНКА Івана Петровича — старшого солдата
ЛЕОНТЬЄВА Олега Вікторовича — солдата
ЛИСЕНКА Дмитра Миколайовича — солдата
ЛИТВИНЕНКА Володимира Миколайовича — молодшого сержанта
ЛИЧОВА Вадима Олександровича — солдата
МАКСИМЕНКА Дениса Валерійовича — солдата
МАКСИМЧУКА Олександра Івановича — молодшого сержанта
МІЛОВІДОВА Олександра Леонідовича — солдата
МОРОЗА Євгена Олександровича — солдата
МОРОЗА Миколу Михайловича — лейтенанта
НАГОРНОГО Андрія Вікторовича — головного сержанта
НАУМЕНКА Віктора Володимировича — старшого сержанта
НЕЖИДА Олега Михайловича — солдата
НІКОЛАЙЧУКА Григорія Володимировича — солдата
НОВІКОВСЬКОГО Андрія Олеговича — молодшого лейтенанта
ОЛІФІРЕНКА Володимира Вікторовича — солдата
ОНИЩЕНКА Олександра Михайловича — старшого сержанта
ОСТРЯНИЦЮ Сергія Віталійовича — солдата
ПАРХОМЕНКА Романа Миколайовича — солдата
ПАРХОМЕНКА Юрія Олексійовича — старшого сержанта
ПЕЛЕХАЯ Валерія Сергійовича — старшого сержанта
ПЕТРИКА Артема Миколайовича — солдата
ПЕТРИШИНА Володимира Володимировича — капітана
ПЄЧНЯКА Микиту Віталійовича — солдата
ПИЛИПЦЯ Михайла Анатолійовича — сержанта
ПІДКРУГЛЯКА Олега Миколайовича — солдата
ПЛЮТУ Юрія Олеговича — молодшого сержанта
ПОЛЯКОВА Геннадія Юрійовича — солдата
ПРИХОДЬКА Артема Миколайовича — солдата
ПРОКОПЕНКА Леоніда Івановича — старшого солдата
П’ЯНОВА Андрія Станіславовича — сержанта
РАКА Миколу Івановича — солдата
РУБАНА Владислава Юрійовича — солдата
РЯСЬКА Анатолія Миколайовича — майстер-сержанта
САМОЙЛОВА Сергія Сергійовича — солдата
САРСАЛЮКА Дмитра Івановича — майора
СВИНАРСЬКОГО Дмитра Мічеславовича — капітана
СКРИЛЯ Іллю Сергійовича — солдата
СМЕРЕЧИНСЬКОГО Богдана Віталійовича — солдата
СОЛДАТЕНКА Олександра Миколайовича — солдата
СОЛОПИХІНА Андрія Вікторовича — солдата
СУРГАЯ Володимира Геннадійовича — солдата
СЮРА Олександра Анатолійовича — солдата
ТИЖНЕНКА Олександра Васильовича — старшого лейтенанта
ТІЩЕНКА Миколу Віталійовича — солдата
ТКАЧЕНКА Олексія Володимировича — солдата
ТОРГАНА Максима Анатолійовича — молодшого сержанта
ТРОФИМЧУКА Анатолія Петровича — старшого сержанта
ТЯЖКОГО Олексія Михайловича — солдата
ХАТКІНА Олександра Будулайовича — солдата
ЦИБУ Олександра Миколайовича — старшого солдата
ЧЕБОНЕНКА Андрія Станіславовича — солдата
ЧЕРНЕНКА Валерія Михайловича — майстер-сержанта
ЧЕРНИША Віктора Івановича — головного сержанта
ШВАЧКУ Павла Івановича — старшого солдата
ШЕЛЕХОВСЬКОГО Вадима Миколайовича — старшого солдата
ШМИРКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ШУСТА Євгена Григоровича — солдата
ЩЕГЛОВСЬКОГО Олександра Володимировича — сержанта
ЮРЧУКА Сергія Андрійовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БИСЬКА Володимира Миколайовича — старшого солдата
ВЕРЕМІЄНКА Владислава Олександровича — солдата
ГОЛОВЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата
КІСЛЕНКА Володимира Олександровича — старшого солдата
КОСТЮЧКА Миколу Олександровича — солдата
ЛИТВИНЕНКА Максима Сергійовича — солдата
ЛУГОВСЬКОГО Владислава Вікторовича — солдата
МАЛОГО Вадима Миколайовича — солдата
МАТЮХА Сергія Івановича — солдата
МАШТАЛІРА Павла Юрійовича — солдата
МУРАЧОВА Віктора Юрійовича — солдата
ПЕТЛЮХОВА Павла Олександровича — солдата
РОМАНЧЕНКО Юлію Андріївну — солдата
САЧКА Максима Юрійовича — солдата
СВИРИДА Олександра Миколайовича — солдата
СТОЦЬКОГО Богдана Васильовича — солдата
ЧАБАКА Андрія Анатолійовича — солдата
ШАБЛЕНКА Анатолія Григоровича — солдата
ШИМКА Юрія Миколайовича — головного сержанта
ШПАКА Олександра Володимировича — солдата
ЯРЕШКА Івана Володимировича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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