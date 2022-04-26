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Біля Попасної загинув волонтер і боєць 24 омбр Павло Собко

26/04/2022 19:56

У боях із російськими окупантами загинув відомий армійський волонтер Павло Собко із Черкас, який із початком великої війни з Росією став до лав 24-ї механізованої бригади Збройних сил України.

Про це у вівторок, 26 квітня, повідомили організатори Фестивалю нескореної нації “Холодний Яр” у Суботові, до чиєї команди входив і Собко.

“Холодноярська родина в жалобі – ми втратили побратима, члена нашої команди… Павло Собко загинув на Луганщині біля Попасної. Він, як і Юрій “Руф”, пішов добровольцем у 24-ту бригаду ЗСУ”, – повідомили колеги.

Павло Собко з 2014 року був армійським волонтером (“Волонтери Черкащини. Група Койоти”) та об’їздив усю лінію фронту, постачаючи спорядження та гуманітарні вантажі військовим.

“24 лютого 2022 року він відчув потребу захищати Україну зі зброєю, тому вступив до лав територіальної оборони, а згодом у складі роти добровольців із міста Черкаси відправився на Схід знищувати російських окупантів”, – розповіли колеги.

Павло Собко був другом “Новинарні“.

Вічна пам’ять побратимові.

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