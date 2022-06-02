Home / В окупації / Росія вивела у Чорне море дві третини підводних човнів, що перебувають у строю

Росія вивела у Чорне море дві третини підводних човнів, що перебувають у строю

02/06/2022 20:16

Росія вивела у Чорне море дві третини підводних човнів, що перебувають у строю.

Про це у четвер, 2 червня, повідомляє видання “Крим.Реалії”.

Наразі біля причалів у Південній бухті Севастополя стоять лише два з шести підводних човнів проєкту 636.3 “Варшав’янка”.

“Таким чином, у морі в даний час перебувають чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини”, – пише видання.

Підводні човни проєкту 636 “Варшав’янка” (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – багатоцільові дизель-електричні підводні човни. Загалом у складі Чорноморського флоту Росії є шість таких підводних човнів:

  • Б-261 «Новоросійськ»,
  • Б-237 «Ростов-на-Дону»,
  • Б-262 «Старий Оскол»,
  • Б-265 «Краснодар»,
  • Б-268 «Великий Новгород»»
  • Б-271 «Колпіно».

Автономність таких човнів становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, у тому числі 12 офіцерів.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу «Варшав’янка» несуть крилаті ракети типу «Калібр», що застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими і наземними цілями. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Читайте також:
Росія заявила про перше випробування гіперзвукової ракети “Циркон” з підводного човна

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Донеччині наші воїни підбили рідкісний броньовик росіян

В одному із сюжетів російського пропагандистського ресурсу «Федеральное агентство новостей» «засвітився» доволі незвичайний броньовик. Про це в четвер, 2 червня, пише агентство “Армія Інформ”. На кадрах, які, за словами...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse