Росія вивела у Чорне море дві третини підводних човнів, що перебувають у строю.
Про це у четвер, 2 червня, повідомляє видання “Крим.Реалії”.
Наразі біля причалів у Південній бухті Севастополя стоять лише два з шести підводних човнів проєкту 636.3 “Варшав’янка”.
“Таким чином, у морі в даний час перебувають чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини”, – пише видання.
Підводні човни проєкту 636 “Варшав’янка” (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – багатоцільові дизель-електричні підводні човни. Загалом у складі Чорноморського флоту Росії є шість таких підводних човнів:
Автономність таких човнів становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, у тому числі 12 офіцерів.
Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу «Варшав’янка» несуть крилаті ракети типу «Калібр», що застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими і наземними цілями. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.
Читайте також:
Росія заявила про перше випробування гіперзвукової ракети “Циркон” з підводного човна
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!