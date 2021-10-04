Росія заявила про перше випробування гіперзвукової ракети “Циркон” з підводного човна

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У міністерстві оборони РФ заявили, що вперше провели випробувальний пуск гіперзвукової ракети “Циркон” з підводного човна.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони РФ, яке цитує агентство “Интерфакс”.

“Військово-морський флот Росії вперше провів випробування гіперзвукової ракети “Циркон” з атомного підводного човна “Северодвинськ”. Стрільби були проведені по умовній морській цілі в акваторії Баренцевого моря”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ракета вразила умовну ціль і випробувальні стрільби визнали успішними.

До цього пуски “Циркону” здійснювалися з надводних кораблів, зокрема з фрегата “Адмірал Горшков”.

Колишній начальник головного штабу ВМФ РФ адмірал у відставці Віктор Кравченко заявив, що “Цирконами” будуть оснащуватися підводні човни і це посилить можливості російського флоту.

Серійні поставки ракети “Циркон” в РФ заплановані на 2022 рік.

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