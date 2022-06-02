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Понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування, – МВС

02/06/2022 20:36

Понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування.

Про це в ефірі телемарафону у четвер, 2 червня, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За його словами, наразі оперативне розмінування провели на території площею понад 2,7 млн га. Нині тривають відповідні роботи в Київській, Сумській, Чернігівській, Харківській областях.

“Ми залучаємо іноземні команди піротехніків та їхню техніку, вони допомагають нам розміновувати українські території”, – сказав Монастириський.

Міністр додав, що вже є трагічні випадки, коли українці підриваються на вибухонебезпечних предметах. Так, лише за травень було зафіксовано 15 таких випадків.

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Україна

Понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування, – МВС

Понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. Про це в ефірі телемарафону у четвер, 2 червня, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. За його словами, наразі оперативне розмінування провели на території...

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