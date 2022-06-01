Україна і Польща хочуть створити спільне підприємство з виготовлення зброї

Україна та Польща домовилися про створення польсько-української комісії, яка готуватиме рекомендації щодо формату заснування спільного підприємства з виготовлення зброї та військової техніки.

Про це в середу, 1 червня, повідомляє “Урядовий портал” за підсумками брифінгу прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та глави уряду Польщі Матеуша Моравецького.

Сторони підписали Меморандум про створення польсько-української комісії з налагодження кооперації між підприємствами двох країн.

“Ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення українсько-польського спільного підприємства з виготовлення зброї та військової техніки”, – зазначив Шмигаль.

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