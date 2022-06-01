Відбулося “історичне” спільне засідання урядів України й Польщі. Моравецький і Качинський отримали ордени

за участю Прем’єр-міністра України та Голови Ради міністрів Республіки Польща відбулося спільне засідання урядів двох держав

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна й Польща перейшли на етап міцних та історичних відносин.

Про це глава держави заявив на відкритті українсько-польських міжурядових консультацій у середу, 1 червня, повідомляє пресслужба ОП.

Цього дня відбулося спільне засідання урядів двох держав за участю прем’єр-міністра України та голови Ради міністрів Республіки Польща.

Зеленський зауважив, що засідання двох урядів у такому форматі відбувається вперше та є історичним для обох країн.

На порядку денному були питання правових та соціальних гарантій для громадян Польщі на території України, розвиток західного українського державного кордону та співпраця у здійсненні контролю під час перетину українсько-польського кордону тощо.

На знак подяки від імені українського народу президент відзначив державними нагородами голову Ради міністрів Польщі Матеуша Моравецького та віцепрем’єр-міністра Ярослава Качинського за допомогу Україні в захисті незалежності й територіальної цілісності під час російського вторгнення.

Відповідно до указу №380/2022 від 1 червня, Моравецького та Качинського відзначено орденами князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

Зеленський наголосив на винятковій підтримці України з боку Республіки Польща, яка проявилася в багатьох напрямках, зокрема у безпрецедентній оборонній допомозі, а також підтримці українських громадян, які були змушені виїхати, рятуючись від розв’язаної Росією війни.

“Я хочу подякувати народу Польщі за цю близькість, теплоту й людяність до наших громадян”, – сказав президент і наголосив, що держава робитиме все, щоб українці після війни повернулися додому.

За підсумками міжурядових консультацій у Києві сторони підписали низку двосторонніх документів. Серед них — Спільна декларація між Міністерством фондів та регіональної політики Польщі та Міністерством розвитку громад та територій України.

«Польща допоможе у питанні розвитку українських громад, як невід’ємної складової плану відновлення. Нам стане в пригоді досвід Польщі щодо впровадження європейських практик та ефективного використання європейських фондів на шляху до повноцінного членства в ЄС», — підкреслив Денис Шмигаль.

Також була підписана Спільна декларація Міністрів внутрішніх справ Республіки Польща та України щодо максимально щільної взаємодії на рівні прикордонних служб та Меморандум про співпрацю між Міністерствами енергетики України та Польщі щодо посилення кооперації у сфері енергетики.

«Польща підтримує інтеграцію України в європейські енергетичні проекти, розвиток ринку газу та електроенергії в Україні. Крім того, наші країни погодилися щодо необхідності збільшення транскордонної торгівлі електроенергією та відновлення лінії електропередач Хмельницька АЕС — Жешув. Для України це вкрай важливий проект, який відкриє додаткові можливості експорту української електроенергії в Європу», — зауважив очільник українського уряду.

Серед іншого, сторони підписали Меморандум про створення спільної польсько-української комісії по налагодженню кооперації між підприємствами наших країн. Як відзначив Денис Шмигаль, ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення Українсько-польського спільного підприємства з виготовлення зброї та військової техніки.

«Це виведе нашу оборонну та військову співпрацю на новий рівень і дозволить створювати сучасні види оборонної зброї», — наголосив прем’єр.

Шмигаль повідомив, що серед підписаних документів є, зокрема, Меморандум про співробітництво між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Міністерством клімату і навколишнього середовища Польщі.

«У контексті Європейського зеленого курсу разом з Польщею ми домовилися посилювати співробітництво в питаннях боротьби зі змінами клімату, відповідального видобутку корисних копалин, відновлення природних ресурсів, а також захисту лісів і всього довкілля», — зазначив Глава українського Уряду.

Крім того, інформує пресслужба Кабміну, Меморандум між міністерствами культури України та Польщі щодо співпраці в питаннях національної пам’яті, за словами прем’єр-міністра України, дозволить в умовах плідного діалогу, вирішити всі пов’язані з минулим наших країн питання.

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