Росіяни обстріляли Дніпропетровщину із РСЗВ “Торнадо”

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Росіяни випустили три ракети з ракетної системи залпового вогню “Торнадо” по Синельниківському району Дніпропетровської області.

Про це ввечері в середу, 1 червня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко .

“Атака по Синельниківському району. Ворог випустив три ракети з РСЗВ “Торнадо”. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо”, – йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники, але роботу ускладнює негода.

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