Росіяни обстріляли Дніпропетровщину із РСЗВ “Торнадо”

Росіяни випустили три ракети з ракетної системи залпового вогню “Торнадо” по Синельниківському району Дніпропетровської області.
Про це ввечері в середу, 1 червня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко .
“Атака по Синельниківському району. Ворог випустив три ракети з РСЗВ “Торнадо”. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо”, – йдеться в повідомленні.
На місці працюють рятувальники, але роботу ускладнює негода.
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