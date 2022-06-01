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У Сєвєродонецьку ЗСУ контратакували ворога і взяли в полон шістьох росіян, – Гайдай

01/06/2022 20:18

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Українські військові здійснили контратаки в Сєвєродонецьку Луганської області і взяли в полон шістьох російських загарбників.

Про це ввечері в середу, 1 червня, повідомив голова ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Окуповано близько 80% обласного центру, включаючи східні квартали міста. Вуличні бої тривають. На деяких вулицях наші захисники мають успіх, проведено пробні контратаки, в полоні шестеро рашистів. Чекаємо на відомості, які можуть нам допомогти відбити орків за межі міста. За Сєвєродонецьк будуть битися до кінця!”, – сказав він.

Водночас він наголосив, що Лисичанськ – під українським контролем.

“Це вигідна у військовому плані позиція. Розташування міста на височині дає багато можливостей. Оборона міста потужна”, – зазначив Гайдай і додав, що під обстрілами вся вільна Луганщина.

“Нам вдається завозити гуманітарні вантажі до багатьох населених пунктів, і навіть – евакуювати людей”,  – повідомив глава ОВА.

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