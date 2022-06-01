У Сєвєродонецьку ЗСУ контратакували ворога і взяли в полон шістьох росіян, – Гайдай

доповнюється
Українські військові здійснили контратаки в Сєвєродонецьку Луганської області і взяли в полон шістьох російських загарбників.
Про це ввечері в середу, 1 червня, повідомив голова ЛугОВА Сергій Гайдай.
“Окуповано близько 80% обласного центру, включаючи східні квартали міста. Вуличні бої тривають. На деяких вулицях наші захисники мають успіх, проведено пробні контратаки, в полоні шестеро рашистів. Чекаємо на відомості, які можуть нам допомогти відбити орків за межі міста. За Сєвєродонецьк будуть битися до кінця!”, – сказав він.
Водночас він наголосив, що Лисичанськ – під українським контролем.
“Це вигідна у військовому плані позиція. Розташування міста на височині дає багато можливостей. Оборона міста потужна”, – зазначив Гайдай і додав, що під обстрілами вся вільна Луганщина.
“Нам вдається завозити гуманітарні вантажі до багатьох населених пунктів, і навіть – евакуювати людей”, – повідомив глава ОВА.
Читайте також:
“Якби робив засічки на кожного, то гвинтівка була б уся порубана”: снайпер 25 опдбр про ліквідацію росіян на фронті. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!