24-та бригада знищила на Луганщині ворожу БРДМ-2. ВІДЕО

У Луганській області 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила знищила бойову розвідувально-дозорну машину російських загарбників.
Відео поширила пресслужба військової частини в середу, 1 червня.
“Гарного ранкового відео вам у стрічку. Тут зафіксовано момент знищення рашистської БРДМ-2 (бойової розвідувально-дозорної машини) військовослужбовцями Королівської бригади на Луганщині”, – йдеться в повідомленні.
На відео чутно, як військові коментують свою роботу:
“Лівіше-лівіше… Красота-а-а-а”, – кажуть вони в момент влучання.
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