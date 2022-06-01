24-та бригада знищила на Луганщині ворожу БРДМ-2. ВІДЕО

Скріншот із відео

У Луганській області 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила знищила бойову розвідувально-дозорну машину російських загарбників. Відео поширила пресслужба військової частини в середу, 1 червня. “Гарного ранкового відео вам у стрічку. Тут зафіксовано момент знищення рашистської БРДМ-2 (бойової розвідувально-дозорної машини) військовослужбовцями Королівської бригади на Луганщині”, – йдеться в повідомленні. На відео чутно, як військові коментують свою роботу: “Лівіше-лівіше… Красота-а-а-а”, – кажуть вони в момент влучання. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук