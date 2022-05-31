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Ровеньківська єпархія УПЦ МП пішла в розкол з Онуфрієм

31/05/2022 20:52

Ровеньківська єпархія УПЦ МП залишається під омофором патріарха РПЦ Кирила Гундяєва і зупиняє поминання за богослужінням митрополита Онуфрія.

Про це повідомила пресслужба єпархії у вівторок, 31 травня.

Так, в управлінні Ровеньківської єпархії відбулися збори. У цьому заході правлячий архієрей взяв участь у режимі відеоконференції. Він заявив про “вірність Патріаршій Матері-Церкві” та голосував проти постанов Собору та змін до Статуту УПЦ МП.

“Зборами благочинних та духовенства Ровеньківської єпархії прийнято таке рішення припинити поминання за богослужінням митр. Онуфрія як Предстоятеля УПЦ. Ровеньківська та Свердловська єпархія залишається під омофором Святійшого Патріарха Московського та всієї Русі. Про прийняте рішення отцям-благочинним сповістити духовенство в церковних округах єпархії”, – йдеться в повідомленні.

Ровеньківська і Свердловська єпархія – єпархія УПЦ МП, яка охоплює на територію Антрацитівського, Сорокинського, Лутугинського, Довжанського районів і прилягаючих міст обласного підпорядкування на півдні Луганської області.

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