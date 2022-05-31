Росія завдала ракетного авіаудару по підрозділах ЗСУ на Сумщині

Су-30СМ Росії

Росія завдала ракетного авіаудару по українських підрозділах, котрі дислокуються на Сумщині.

Про це у вівторок, 31 травня, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

“Ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів”, – інформують у ГШ.

На Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин та підрозділів західного військового округу збройних сил російської федерації намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

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