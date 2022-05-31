Рада затвердила нове національне свято на 28 липня

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Верховна Рада встановила нове свято — щорічно 28 липня в Україні відзначатимуть День державності.

Відповідний законопроект № 5864 схвалили 257 парламентарів на пленарному засіданні у вівторок, 31 травня, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Документ передбачає внесення змін до ст. 73 Кодексу законів про працю України, доповнивши її новим абзацом щодо встановлення 28 липня Дня Української Державності як святкового дня.

24 серпня 2021 року, у 30-ту річницю Незалежності України, президент Володимир Зеленський оголосив про заснування нового свята – Дня української державності, яке відзначатиметься у День хрещення Русі-України, та підписав відповідний указ (№423).

25 серпня глава держави вніс до парламенту законопроєкт №5864 щодо встановлення Дня української державності. Він визначив його як невідкладний, проте Верховна Рада підтримала цю ідею вже в розпал війни, яку розпочала проти України Росія.

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