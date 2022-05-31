“Просмажене м’ясо ступеню well-done”: 58-ма бригада показала, як палить росіян. ВІДЕО

Скріншот із відео

58-ма окрема мотопіхотна бригада ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського показала відео зі знищення техніки російських військовослужбовців. Матеріал опублікувала пресслужба військової частини у вівторок, 31 травня. “Якого ступеню просмажене м‘ясо ви полюбляєте? У “виговців” тут well-done”, – йдеться в описі до відео. Видно, як військові випускають ракету по ворожій техніці, вона влучає в боєкомплект. “Є! Б/К здетонував!”, – коментують військовослужбовці бригади. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук