САУ, РСЗВ, міномет, авіаракети: з початку доби росіяни завдали чотири удари по Сумщині

З початку доби до 8-ї ранку ворог вчинив по території Сумської області вже чотири обстріли.

Про це вранці в понеділок, 30 травня, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

▪️ Два авіаудари ракетами з території РФ по території Хотінської громади Сумського району.

▪️ Шість “виходів” із реактивної системи залпового вогню з території Росії по території Сумського району.

▪️ Близько 10 прильотів із САУ по території Білопільської громади Сумського району. Вогонь теж вели з території Росії.

▪️ Близько восьми пострілів із міномета із території РФ по територіях Середино-Будської громади Шосткинського району.

За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються.

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