САУ, РСЗВ, міномет, авіаракети: з початку доби росіяни завдали чотири удари по Сумщині

З початку доби до 8-ї ранку ворог вчинив по території Сумської області вже чотири обстріли.
Про це вранці в понеділок, 30 травня, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
▪️ Два авіаудари ракетами з території РФ по території Хотінської громади Сумського району.
▪️ Шість “виходів” із реактивної системи залпового вогню з території Росії по території Сумського району.
▪️ Близько 10 прильотів із САУ по території Білопільської громади Сумського району. Вогонь теж вели з території Росії.
▪️ Близько восьми пострілів із міномета із території РФ по територіях Середино-Будської громади Шосткинського району.
За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються.
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