На Донеччині росіяни пошкодили аміакопровід: які населені пункти можуть потрапити в зону ураження

У Бахмутському районі Донецької області внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу “Тольятті – Одеса”.
Про це ввечері в понеділок, 30 травня, повідомив глава ДонОВА Павло Кириленко.
Він зазначив, що ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином.
Пізніше Кириленко уточнив масштаби інциденту: за його словами, витік незначний, радіус можливого ураження становить близько чотирьох кілометрів.
У нього можуть потрапити Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне.
До ліквідації наслідків аварії залучено 45 фахівців та 9 автоцистерн.
Читайте також:
Через бомбардування “Азовсталі” Азовське море може вимерти, – міськрада Маріуполя
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!