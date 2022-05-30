На Донеччині росіяни пошкодили аміакопровід: які населені пункти можуть потрапити в зону ураження

У Бахмутському районі Донецької області внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу “Тольятті – Одеса”.

Про це ввечері в понеділок, 30 травня, повідомив глава ДонОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином.

Пізніше Кириленко уточнив масштаби інциденту: за його словами, витік незначний, радіус можливого ураження становить близько чотирьох кілометрів.

У нього можуть потрапити Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне.

До ліквідації наслідків аварії залучено 45 фахівців та 9 автоцистерн.

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