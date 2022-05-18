Через бомбардування “Азовсталі” Азовське море може вимерти, – міськрада Маріуполя

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Через російські бомбардування маріупольського меткомбінату “Азовсталь” існує загроза повного вимирання Азовського моря.

Руйнування заводу могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

Витік цієї рідини може повністю вбити флору та фауну Азовського моря, повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради в середу, 18 травня.

Після цього небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів.

“Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об’єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та запобігання екологічної катастрофи світового рівня”, – йдеться в повідомленні.

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