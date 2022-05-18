Окупанти планують знести “Азовсталь”

Ілюстративне фото. Азовсталь у Маріуполі

Російські окупанти та ватажки так званої “ДНР” хочуть знести металургійний комбінат “Азовсталь”. На його місці планують зробити паркову зону.

Про це у середу, 18 травня, повідомила пресслужба міської ради Маріуполя.

Про потребу демонтувати підприємство заявив ватажок “ДНР” Денис Пушилін.

“В “ДНР” планують знести “Азовсталь”. Навіщо? У ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя. Росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс. Вони хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових”, – йдеться у повідомленні.

У міськраді нагадали, що “Азовсталь” – це унікальний промисловий об’єкт. Металургійний комбінат повного циклу забезпечує 10 тисяч робочих місць, мільярди доларів в бюджет та якісну продукцію. Зокрема, 7 тисяч тонн сталі, 6 млн тонн чавуну та 4,5 млн тонн металопрокату.

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