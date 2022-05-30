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Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій Росії, України та ООН у Стамбулі

30/05/2022 19:32

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це в понеділок, 30 травня, інформує пресслужба президента Туреччини.

Ердоган і Путін обговорили “двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема війну України та Росії”.

“Під час розмови президент Туреччини заявив, що існує потреба в кроках для мінімізації негативних наслідків війни та зміцнення довіри шляхом якнайшвидшого створення умов для миру між Росією та Україною”, – йдеться в повідомленні.

Ердоган також заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі, а також участі в “механізмі моніторингу” між сторонами, якщо вони на це погодяться.

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