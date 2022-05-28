На Закарпатті засудили зрадника, який спрямовував вогонь росіян по Харкову

На Закарпатті суд визнав мешканця Донецької області винним у державній зраді (ст. 111 КК України) та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це 28 травня повідомляють пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.
У пресцентрі Служби безпеки України зазначили, що йдеться про агента спецслужб РФ, який передав ворогу розвіддані про розташування українських військ у Харкові. Отриману інформацію окупанти використовували для артилерійських обстрілів міста.
Правоохоронці затримали зловмисника в Ужгороді, куди він прибув за вказівкою свого російського куратора для збору даних про об’єкти критичної інфраструктури.
“Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами. Чоловік намагався продовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але був затриманий правоохоронцями”, – додали в ОГП.
Обвинувачення висувала Закарпатська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
Раніше вона повідомляла, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 40-річного уродженця Макіївки Донецької області, який підозрюється у державній зраді (ч.1 ст.111, ч.1 ст.14, ч.2 ст.111 КК України). За даними слідства, фігурант розпочав співпрацю з окупантами із запису відеозвернення, у якому він критикує державну владу України та виправдовує військове вторгнення російської федерації. Згодом це відео використав у новинах пропагандистський телеканал Russia Today.
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