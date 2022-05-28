Десантники 25-ї бригади знищили танк з екіпажем. ВІДЕО

Десантники надали відео, на якому показані трупи військових армії загарбника на землі (18+)

Про це в суботу, 28 травня, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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