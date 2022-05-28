Десантники 25-ї бригади знищили танк з екіпажем. ВІДЕО

Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили танк разом із російськими окупантами.
Про це в суботу, 28 травня, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Десантники надали відео, на якому показані трупи військових армії загарбника на землі (18+)
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 94 – 28.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!