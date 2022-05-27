Росіяни вдарили по казармі Нацгвардії: є загиблі та поранені

Російські війська 27 травня обстріляли Дніпропетровську область, потрапили до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі, повідомили у теробороні облцентру.
Про це в п’ятницю, 27 травня, повідомив керівник центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан в ефірі “ДніпроТВ”, якого цитує місцеве видання “Горсовет”.
За словами Корбана, був приліт ракети “Іскандер” до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі.
Попередньо загинули 10 людей, близько 35 поранених.
Корбан уточнює, що за наказом Міноборони армія не може концентрувати понад 20 осіб в одному місці.
Ракети запустили із Ростовської області. Було три ракети, одна з яких потрапила в ціль.
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