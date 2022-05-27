Окупанти вилучили з бібліотеки Мелітополя книжки про Голодомор

Російське державне інформагентство “РІА Новості” поширило відео, на якому з дитячої бібліотеки “Мальвіна” в окупованому Мелітополі вилучають так звану “літературу нацистського змісту”. Насправді ж ідеться про книжки з історії України, зокрема про Голодомор, та звичайні просвітницькі видання патріотичного змісту.

Про це пише на своєму сайті Національний музей Голодомору-геноциду.

“Серед «арештованих» книг на відео бачимо чотиритомник матеріалів комісії Мейса, «Жнива скорботи» Роберта Конквеста, «Як нас морили голодом» Володимира Сергійчука, «Свічу пам’яті» Валентини Борисенко, «Голодомор в Донбасі 1932-1933» Станіслава Блєднова, «Спротив геноциду», «Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив», «Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу: факти і наслідки» Федора Моргуна, а також книжки про репресії та історію українського опору «Рубали ліс» Лариси Крушельницької, «Усна історія російсько-української війни 2014-2016», «Шлях українського воїна», «Майдан. Пряма мова».

До переліку потрапили навіть художні твори «Чорний ворон» Василя Шкляра та «Червнева злива» Тимофія Гавриліва. Втім, це далеко не повний список вилучених видань, а лише ті, що вдалося розгледіти на відео”, – зазначено в повідомленні.

Цю літературу пропагандисти називають творами “псевдоісторичного спрямування”. Їх будуть “спрямовувати на вивчення”, а потім “архівувати та складувати в окремому приміщенні”.

Про рівень людей, які займатимуться експертним “вивченням” вилучених книжок, свідчить репліка пані з того ж відео: “Це переписана історія з подачі Інституту національної пам’яті, який був створений при Порошенку”.

Насправді УІНП було засновано 2006 року, а книжки на тему Голодомору, про які йдеться, почали видавати ще з 1980-х років.

Центральна дитяча бібліотека “Мальвіна” в Мелітополі наразі не працює. Загарбники і колаборанти називають її “покинутою”, і, щоб потрапити всередину, довелося “вскрить” приміщення.

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