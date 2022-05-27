На Херсонщині росіяни запустили цементні та бетонні заводи для створення укріплень

Російські окупанти запустили на Херсонщині роботу цементних та бетонних заводів для створення укріплень.
Про це в п’ятницю, 27 травня, повідомив на брифінгу голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.
“Окупант запустив у роботу кілька вкрадених у підприємців Херсонщини заводів із виробництва бетону, цементу і зміцнює позиції”, – сказав Лагута.
За його словами, вороги також знімають плити із деяких доріг для зміцнення позицій.
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