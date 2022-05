Зеленський відповів на пропозиції Кіссінджера та NYT поступитися Путіну територіями

Генрі Кіссінджер і Володимир Путін, 2012 рік. Фото: АР

Президент Володимир Зеленський різко негативно відповів на пропозиції колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера та деяких інших діячів на Заході поступитися частиною території України для замирення з Путіним.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 25 травня.

“Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси. Цьогоріч у Давосі це знову прозвучало. Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні. Попри десятки тисяч убитих українців. Попри Бучу й Маріуполь. Попри зруйновані міста. І попри побудовані російською державою «фільтраційні табори», у яких убивають, катують, ґвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила це все у Європі. Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссинджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи.

Таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені. До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кіссинджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними”, – сказав Зеленський.

Зеленський згадав, що також “почали з’являтися й симптоматичні редакційні статті в деяких західних ЗМІ про те, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію в обмін на мир”.

“Можливо, у New York Times у 1938 році теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все ж 2022 рік”, – заявив президент України.

“І за всіма цими геополітичними міркуваннями тих, хто радить Україні щось віддати Росії, «великі геополітики» завжди не хочуть бачити звичайних людей. Звичайних українців. Мільйони тих, хто, власне, й живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію миру. Треба завжди бачити людей. І пам’ятати, що цінності – це не просто слово”, – додав він.

Як відомо, 98-річний колишній держсекретар США та ексрадник з питань нацбезпеки Генрі Кіссинджер 24 травня зробив низку резонансних заяв на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Він вважає, що Україна має розпочати переговори з Росією “до того, як війна спричинить потрясіння та напруженість, які буде нелегко подолати”.

На його думку, Захід повинен змусити Україну прийняти ситуацію, яка склалася до початку повномасштабного вторгнення (до 24 лютого), а також не “піддатися настрою на цей момент”. “Ідеальний варіант — щоб лінією поділу було повернення до статусу кво на момент початку війни”, – сказав дипломат, додавши, що “розгортання війни за межами цієї лінії буде вже війною не за свободу України, а новою війною проти самої Росії”.

Кіссінджер також застеріг Захід від спроб завдати поразки РФ і заявив, що Росія була “життєво важливою частиною Європи” впродовж більш як чотирьох століть та що європейські лідери “не повинні забувати про свої довгострокові відносини” з Москвою.

19 травня газета The New York Times видала редакційну колонку під назвою The War in Ukraine Is Getting Complicated, and America Isn’t Ready. Редактори NYT наголошують, що “не намагаються задовольнити агресора”, запевняють у підтримці України, але далі пропонують віддати Путіну те, що він хоче, і переконують, що перемогти Росію та відновити територіальну цілісність України просто неможливо. А тому закликають Білий дім та Захід готувати Україну до програшу. Для цього вони вимагають від Байдена попередити Зеленського, що збройна підтримка буде обмеженою: “Це те, що уряди зобов’язані робити, а не гнатися за ілюзорною перемогою”.

Нагадаємо, в інтерв’ю 21 травня Володимир Зеленський заявив, що “нашою перемогою буде повернення на позиції до 24 лютого.

